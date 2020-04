- Publicidad -

Carlos Álvarez, presidente de la Federación Entrerriana de Básquetbol y máximo responsable dirigencial de la categoría en la CABB, habló de formatos, fechas y pasos a seguir. Analizan la continuidad del Torneo Federal.

Carlos Álvarez, responsable principal del Torneo Federal y presidente de la Federación Entrerriana, dialogó con Pick&Roll tras la última reunión que hubo con dirigentes de distintos clubes barajando la posibilidad de la vuelta de la competencia.

«El Torneo Federal tiene un cuerpo asesor que está integrado por una o dos de las ocho regiones en que está dividido la fase regular del torneo. El objetivo central de esa charla o video conferencia fue empezar a tomar contacto directo con los actores, es decir, con los clubes por parte de los miembros directivos de la CABB. Bajo el manejo del presidente Fabían Borro para comenzar a conversar distintas alternativas de salida de esta situación que es absolutamente inédita para todos. Tanto para los clubes, asociaciones, Federaciones, la CABB y la Argentina en general»

«En esta oportunidad ampliamos la cantidad de dirigentes que participaron a dirigentes de otros clubes que no forman parte de este consejo asesor, pero si son dirigentes de larga trayectoria que, como la gran mayoría están en condiciones de aportar en un análisis en común entre todos los actores que hacen al torneo Federal. Ese fue el objetivo central, comenzar a conversar, analizar en conjunto, que no estén los clubes por un lado y la CABB por el otro sino que estemos integrados en la búsqueda de una salida en común. Yo no diría que esta situación sea la mas beneficiosa para todos sino que lamentablemente diría que sea lo menos perjudicial para todos»

«Lo que todos tenemos en claro, es que todos vamos a cumplir a rajatabla con las resoluciones que tome el gobierno Nacional en cuanto a las actividades que se pueden realizar y no se pueden realizar. Por otro lado es necesario que tengamos en cuenta que el torneo federal estaba previsto finalizarlo a mediados de junio, y que todos los contratos de los jugadores, alquileres y todo el sistema funciona con una fecha de finalización que es el mes de junio. Esto nos plantea en principio un tope como para poder desarrollar el torneo»

El responsable del Torneo Federal habló de una fecha para su regreso dependiendo de lo que suceda con la cuarentena

«No parece, por lo menos en este momento, muy razonable pensar en que el Torneo Federal pueda continuar después de esa fecha porque estaríamos hablando que los clubes del Federal tienen que renegociar en el orden de los contratos y no parece muy fácil ni muy factible de llevar adelante esta situación. Ese es un tope que estamos analizando como innamovible»

«En la reunión empezamos a tirar ideas y hacer análisis sobre las distintas posibilidades que podrían ocurrir. En el convencimiento de que la idea central es que el Torneo Federal tenga una continuidad y un final que permita ascensos y descensos como estaban previstos. En ese marco habíamos conversado con uno de los referentes de la región Entre Ríos, puntualmente Mauricio Chertin de Ferro de Concordia quien había preparado un trabajo con 7/8 variantes de desarrollo del Torneo.

«Todas ellas en el convencimiento de que podíamos comenzar el 6 de mayo. La verdad que no probable que el Torneo pueda empezar el 6 porque tendríamos que estar haciendo todo para los últimos días de abril porque, obviamente, si bien los jugadores entrenan en sus casas, calculamos que necesitan unos 10 días para poner en línea la actividad de los jugadores y el equipo, de manera también de evitar posibles lesiones»

«Por lo tanto esta variante que planteaba Chertin (Ferro de Concordia) de iniciar el 6 de mayo que es en definitiva no era más que una propuesta que hacía. Si bien nosotros vamos a esperar hasta la semana que viene que el Gobierno Naiconal si hay alguna modificación en base a la cuarentena para seguir conversando, en principio poco factible que pueda reiniciarse el Torneo el 6 de mayo»

«Quedamos en hacer una nueva videoconferencia entre las 25 personas que estuvieron participando la semana pasada. Posiblemente con el agregado de un par que estaba invitados y por distintas razones no pudieron participar. Ya con la definición por parte del Gobierno Nacional en semana santa sobre como va a seguir el proceso de cuarentena o no, que actividades estarán habilitadas o no, en fín, con un poco más de conocimiento de cuales las directrices que va a brindar el Gobierno a todos los Argentinos, no solamente a los que tenemos que ver directamente con el Torneo Federal»

«Ahí reanalizaremos la cuestión, veremos la alternativa de si se puede en junio, cuales serían las salidas deportivas. Estamos analizando como en el caso de mayo distintas alternativas. También tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia en cantidad de partidos jugados entre diferentes equipos. Hay equipo que le están faltando dos partidos para terminar la fase regular, y hay equipos que le están faltando cinco partidos»

«Esto nos plantea de movida que son necesarias dos semanas para que todos puedan completar la Fase Regular. Los plazos y tiempos se van achicando y habrá que ser muy meticuloso en el análisis de poder darle una final que a lo mejor tiene que ser 15 o 21 días para el caso de que empezara el primer fin semana de junio»

«Por lo tanto seguiremos los acontecimientos como están haciendo no solo los eventos que se hacen en Argentina sino a nivel mundial. Todos van postergando desde la Liga Española, Euroliga pasando la ADC en nuestro caso vamos postergando definiciones a al espera de como se va desarrollando toda esta pandemia que nos tiene a todos preocupados en todo lo que tiene que ver con la salud en el conjunto de la población y no solo en el Torneo Federal»

Para terminar, Álvarez comentó sobre la posibilidad de regresar sin público y el momento de los clubes. «Ese tema no lo podemos descartar de movida, lo tendremos que analizar con los clubes. En principio parece bastante difícil por el perfil de los clubes que juegan el Torneo Federal y porque la verdad la mayoría, por lo menos estamos tratando de tomar contacto con una buena cantidad además de los que hemos hablado en la video conferencia. La gran mayoría están atravesando situaciones financieras difíciles, por un lado porque se le han caído todos los sponsors particulares o la gran mayoría. Por otro lado porque los gobiernos provinciales han cortado por el momento todo tipo de apoyo porque las prioridades que tienen los Gobiernos no pasan por que se renueve el juego del basquet»

«En mi Provincia (Entre Ríos) que es lo que uno más conoce los fondos que aporta el gobierno provincial a todos los equipos que juegan el Federal provienen de las renta del Instituto de ayuda financiera de acción social. Es el organismo que controla y maneja el juego en la Provincia, obviamente están cerrado todos los casinos y la actividad que tiene que ver con el juego. Por lo tanto no hay ingresos provenientes de esa fuente, y en ese marco resulta muy difícil pensar que si no hay ingreso va a ver egresos».

«Entonces esto convierte la situación de cada club en una situación muy difícil. Me parece también que es una opinión personal y en contacto con los dirigentes de clubes. Después tenemos que analizar en conjunto si no queda otra alternativa que terminar el torneo en estas condiciones de a cancha cerrada, analizaremos con los clubes cual es la alternativa mas viable para el conjunto».