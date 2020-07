- Publicidad -

Meli Spahn y la nueva realidad de la pelota paleta. Rutina, entrenamientos, competencias y los cambios del deporte, habilitado aún en tiempos de pandemia.

- Publicidad -







La pelota paleta transita una “nueva realidad”, pero es una de las pocas disciplinas que están habilitadas en Crespo, junto al tenis y el padel, en la Asociación Deportiva y Cultural. Una de las referentes de este deporte es Melina Spahn, que explicó cómo transita estas semanas tan particulares, de reencuentro pero con muchos cambios a los que los deportistas se van adaptando.

Detalló que “Cuando comenzaron las habilitaciones, la posibilidad de salir a correr o andar en bicicleta, ya aproveché esa hora que estaba permitida para hacerlo y cambiar el aire, después de tanto tiempo en casa. Me pude traer a casa mancuernas, para seguir entrenamientos, desde Buenos Aires nos enviaban entrenamientos desde la Selección, y hace más de un mes, cuando se habilitaron las canchas, ya estaba ahí adentro, arrancando los entrenamientos”.

Sobre su día a día actual, comentó que “A la mañana tengo entrenamiento individual con Néstor “Pelusa” Velázquez y a la tarde o noche nos juntamos de a cuatro a hacer partidos, en principio para sumar ritmo, y de a poco vamos retomando la intensidad que traíamos antes”.

Destacó que “Al principio todo era arrancar y volver a los horarios habituales, previo a todo esto. No imaginamos nunca que esto podía pasar. Sentí al principio que costaba recuperar el nivel que tenía, por tantos meses de parate, pero ahora voy recuperando todo de a poco, llevo una vida casi normal, con todos los protocolos y cuidados que hay que tener. Estoy feliz por volver a entrenar y jugar”.

Su actualidad

Meli explicó que “Actualmente, ahora que se habilitaron los gimnasios, voy y tengo una rutina para el acondicionamiento y para prevenir lesiones. Después de tres meses querés hacer todo junto, pero hay que ir paso a paso, con paciencia pero con seguimiento de metas, primero a corto plazo, porque no sabemos cómo va a seguir todo esto a fin de año. Las competencias internacionales pasaron al año que viene, así que ya es prepararnos para 2021. Ojalá los provinciales y nacionales se puedan hacer en la parte final de este año, aunque hoy no hay nada definido. En el corto plazo, quiero mejorar y seguir perfeccionando lo que ya venía trabajando en lo físico, técnico y táctico”.

“En el gimnasio combino horarios, a veces voy de mañana y a veces de tarde, más que nada por los protocolos, que exigen rutinas más cortas, por lo que no puedo estar tanto tiempo en el lugar. En cancha dos días hago trabajos individuales, de peloteo, para recuperar detalles que son importantes, como los gestos técnicos que necesito para colocar donde quiera la pelota. Aparte hago partidos con algunos compañeros, para tomar ritmo y distendernos también. La parte física la manda el preparador físico de la Selección. Mi vida deportiva es casi normal hoy, pero faltan las competencias y estamos a la espera de eso. En Buenos Aires está nuestra cancha internacional, en Entre Ríos las que se usan para los torneos de nuestra Federación, en otras provincias las que se usan para los nacionales, en fin, hay situaciones muy dispares”.

Dar el máximo

Spahn reconoció que “Actualmente también juego al padel, pero lo hago por hobby, porque me gusta, por diversión, no para competir. Me muevo bastante y es lo que más necesitaba”.

La pelotari puntualizó que “Con la habilitación de los gimnasios también empecé a trabajar en el gimnasio de Silvia Decoud, donde ya estaba antes de los cierres generados por la situación sanitaria. Hago muchas cosas en el día y entonces la organización de los horarios para mí es lo primordial, más que nada para estar organizada y no andar tanto a las corridas, llegando bien a cada entrenamiento, a cada compromiso, y daño más del 100 por 100 siempre, en cada lugar donde me toca estar, porque siempre hay cosas para mejorar, aunque no haya competencias”.