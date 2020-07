- Publicidad -

Debido a los trabajos por obras complementarias, quedará inhabilitado por un tiempo el acceso Perón y se habilita el acceso Illía en forma provisoria

A partir de las 12:00 de este lunes 6 de julio, la Municipalidad de Crespo habilitará el Acceso Presidente Arturo Illia para ingresar o salir de nuestra ciudad, y cerrarán el acceso Perón

En el Acceso Illia se están realizando obras de remodelación y el enlace vial con la Ruta Nacional Nº 131, infraestructura esperada por nuestra comunidad durante tres décadas, lo cual permitirá mayor seguridad a la circulación vehicular.

También siguen vigente los otros dos ingresos y egresos permitidos a la Ciudad de Crespo: Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (por Ruta Nacional Nº 12) y tramo vial que une Crespo-General Racedo.

Cabe recordar que en los tres sectores se realizan diversos controles durante las 24 horas se solicitan el Certificado Nacional de Circulación Coronavirus COVID-19 a todos los ocupantes del vehículo y documentación reglamentaria del vehículo y toma obligatoria de temperatura a quienes ingresen a la ciudad. Mientras que no se permite el ingreso de personas que no posean certificado de circulación nacional o no cuenten con certificado de causa médica. Además se recuerdan las medidas preventivas como el uso del barbijo o tapaboca.

SOLNoticias