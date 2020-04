- Publicidad -

El Presidente de la Nación volvió a citar a un referente suyo, aunque no del ámbito político sino del futbolístico: Néstor Raúl Gorosito, actual técnico de Tigre, equipo donde está jugando el crespense Sebastián Prediger.

«Celebro el alto grado de adhesión a la cuarentena, no nos relajemos. Sigamos con atención porque no sabemos dónde está el enemigo. Si seguimos haciendo las cosas bien, siguiendo el teorema de Gorosito, las cosas pueden salir bien», manifestó Fernández. Una expresión que ya había utilizado el 30 de marzo durante una entrevista radial con Ernesto Tenenbaum y Reynaldo Sietecase.

Alberto Fernández, fanático de Argentinos Juniors, recordó en su momento que «cuando Argentinos se jugaba el descenso contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirarle centros a Delorte, que había venido de Olimpo. No me cerraba. Finalmente, luego de Caruso llegó Pipo Gorosito. El presidente me invitó a almorzar con él y, cuando le expliqué al técnico lo que me pasaba, Pipo me dijo algo que adopté para siempre: ‘Si hacés las cosas bien es muy posible que te vaya bien’. A partir de ahí lo llamé el Teorema de Gorosito. Lo aplico en todo».

La anécdota del Presidente se remonta al Torneo Apertura 2007. Caruso había dejado su cargo y en su lugar había asumido precisamente Gorosito, un entrenador con otro estilo. Uno totalmente opuesto al del hombre del candado. Aquellas palabras de Pipo marcaron para siempre a Fernández. Y para el ex enganche de San Lorenzo, eso resulta un halago.

«Es un orgullo que siempre me nombre con eso. Soy de la idea de que uno tratando de dar siempre lo mejor y brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien. Aparte la tranquilidad, que no se paga con nada, de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha», había dicho Gorosito luego de que el Presidente tomara su ejemplo. Está claro que su teorema, en la cabeza del primer mandatario, sigue presente.

Vale recordar que Pipo, en una entrevista meses atrás, elogió a Prediger al punto de opinar que es “El mejor Nº 5 de la Argentina”.