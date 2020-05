- Publicidad -

La AFA iba a cortar, a partir del 30 de junio, el subsidio de 2,8 millones de pesos para el fútbol femenino. Sin embargo hubo marcha atrás y en las últimas horas se confirmó que la ayuda seguirá llegando mes a mes a los clubes.

En un primer momento, el presidente del fútbol femenino de AFA, Jorge Barrios, le había dicho a este medio que el aporte iba a dejar de llegar a las instituciones ya que la promesa inicial, cuando se anunció la profesionalización de la categoría, era válida solo por un año.

«AFA no puede seguir pagando el subsidio del fútbol femenino. El convenio se termina el 30 de junio y no lo vamos a renovar. Firmamos por un año, que esa fue la promesa que se le hizo a los clubes para que tengan tiempo de buscar publicidades», confirmó Barrios.

Pero algo pasó. Hubo un volantazo. Finalmente, el aporte de la AFA seguirá llegando a los clubes. Barrios, en una nueva comunicación con el sitio Toda Pasión, explicó: «El presidente me confirmó que no se interrumpirán los subsidios, seguirán en vigencia. La AFA, como hasta ahora, aportará ocho contratos por club. Hoy por hoy cada vínculo es de 20.500 pesos». «Tapia me llamó y me dijo que a las pibas no les puede faltar la comida», agregó Barrios.

Campeonato terminado y Boca a la Libertadores

El primer campeonato profesional de la Argentina de fútbol femenino quedó vacante: sin campeón y sin descensos. Se dio por finalizado y Boca logró la clasificación a la Copa Libertadores (era el puntero del torneo) que está programada para jugarse en octubre en Chile, aunque podría ser cancelada por la Conmebol por la pandemia de coronavirus.

Para el año viene habrá una suerte de inscripción de clubes para saber quiénes pueden jugar en Primera y no se descarta que algunos equipos que jugaron en Primera B y Primera C puedan pasar a la máxima categoría si económicamente están en condiciones de hacerlo.

«Veremos quiénes pueden jugar. Ya le enviamos una notificación a los clubes para que en septiembre u octubre confirmen quiénes podrán jugar de acuerdo a la situación económica en la que hayan quedado», explicó Barrios sobre el futuro del fútbol femenino.