- Publicidad -

Este lunes a las 10 comerciantes de Concordia realizarían una protesta en los frentes de sus comercios pidiendo la reapertura de los mismos a corto plazo. La convocatoria se hizo por redes sociales. El Centro de Comercio no los avala y el Intendente informó que este mediodía podría haber novedades para reaperturas sincronizadas

Comerciantes de diferentes rubros se auto convocaron por las redes sociales porque, según expresaron, ya no pueden soportar más sin poder vender, especificando que sin generar ingresos es imposible pagar salarios y sobre todo los impuestos, entre otros gastos.

Desde el Centro de Comercio salieron al cruce de estas versiones y aclararon que de parte de ellos no hubo ningún tipo de convocatoria ni hay aval para la realización de esta medida.

En un comunicado, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia señaló que “no es parte ni acompaña iniciativa alguna de apertura de comercios y/o empresas sin las autorizaciones oficiales correspondientes” y recordó que se envió “a las autoridades locales un protocolo para que se avance en tal sentido, articulando todas las acciones con el ejecutivo concordiense y, por su intermedio, con el ejecutivo provincial”.

“De ninguna manera avalamos versiones vertidas en las redes sociales, que echen por tierra el esfuerzo institucional que venimos llevando a cabo. Es muy delicada la situación reinante, tanto en lo que respecta a la salud como a lo económico, como para ser parte de un desorden que no beneficia a nadie”, continuó la entidad.

Luego remarcó: “Comprendemos la situación desesperante que muchos concordienses vivimos y sus implicancias, pero no debemos caer en acciones contrarias a la ley y el interés general. Estamos esperanzados que las gestiones que llevamos adelante día a día, en todos los órdenes y niveles gubernamentales, estén definidas a la brevedad, siempre con el objetivo de proteger la salud, la economía y las fuentes de trabajo de nuestros representados”.

Por último apuntó: “Seguiremos trabajando, poniendo nuestro mayor esfuerzo, para que muy pronto podamos volver a nuestras actividades habituales, tomando los recaudos correspondientes para salvaguardar la salud de nuestro personal, nuestros clientes, nuestras familias y nosotros mismos”.

Por su parte, el intendente Alfredo Francolini dijo a El Heraldo: “Con el Gobernador venimos tratando este tema y me manifestó que hoy al mediodía iba a tener una respuesta para que nos autorice a los intendentes a abrir ciertos rubros”.

Respecto a la convocatoria de comerciantes, apuntó: “Les he venido diciendo que vamos a tomar una medida esta semana, así que la verdad que no sé por qué realizarían esto. Entiendo la situación económica de todos, justamente lo que no entiendo es que tomen esta medida ahora, la podrían haber hecho antes”, finalizó. (APFDigital)