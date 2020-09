- Publicidad -

Se trata de una iniciativa solidaria, que surgió desde el Consejo Asesor de Políticas Sociales. Fue aprobado por unanimidad en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante.

Esta iniciativa solidaria, que surgió desde el Consejo Asesor de Políticas Sociales, cuenta con la intervención del municipio para la recepción, elección y distribución de los materiales. Entendiendo que también es una oportunidad de actuar como ciudadanos responsables, con el fin de mejorar el medio ambiente, reciclando materia prima en desuso, re-usando materiales que estén en buen estado y reduciendo la cantidad de residuos que producimos.

El ‘Banco Social de Materiales para Mejoramiento Habitacional’ está destinado al mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos, cuya autoridad de aplicación será la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo.

De esta forma se reciben materiales nuevos o usados, sobrantes de obras de construcción o recuperables de demoliciones, instalaciones, amoblamientos en desuso para vivienda y otros elementos en buen estado que decidan ser donados por empresas de construcción, demoliciones, instituciones, corralones y particulares en general.

La Secretaría de Servicios Públicos se encargará de la recepción de los materiales y el mobiliario donado, de inventariarlos y resguardados en la planta de tratamiento de residuos. Las donaciones efectuadas al Municipio por particulares y/o empresas quedarán asentadas en el ‘Registro Municipal de Materiales Solidarios’. En dicho registro debe consignarse la siguiente información mínima: a) la donación específica; b) el particular o la empresa que emite la donación; y c) empleado municipal que recibió la donación. Luego, ante cada entrega de material, debe consignarse: a) beneficiario de la donación, b) detalle del material recibido; y c) fecha de tramitación.

El criterio de selección de los beneficiarios, como la disponibilidad de los materiales, se hará sobre la base de la Ordenanza Nº 31/16 ‘Régimen de Otorgamiento de Subsidios’. La figura del beneficiario comprende, personas de escasos recursos que acrediten necesidad de realizar refacciones en sus viviendas, según el estudio económico social pertinente efectuado por Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

FUNDAMENTOS

El proyecto presentado por el DEM al Concejo Deliberante, explica que a través del Decreto Nº 060/2020 del DEM, se creó el Consejo Asesor de Políticas Sociales en el marco de la Emergencia Sanitaria, con la finalidad de evaluar y articular la instrumentación de acciones de intervención social que se desarrollen en ámbito de la ciudad de Crespo y que se encuentren vinculadas a la problemática alimentaria y nutricional, de empleo, hábitat y de cualquier otra índole social que el estado de emergencia sanitaria en el marco del nuevo coronavirus (COVID 19) requiera.

En el marco del Consejo Asesor de Políticas Sociales, se creó el ‘Banco Social de Materiales para Mejoramiento Habitacional’, con la finalidad de instrumentar una herramienta que facilite a los vecinos de la ciudad de Crespo el acceso a una mejor calidad de vida.

Que la compleja y dificultosa oportunidad de algunas familias para refaccionar y/o acondicionar sus viviendas, incide de forma directa en el desarrollo integral de la persona y su entorno familiar.

Que la Ordenanza Nº 31/16 ‘Régimen de Otorgamiento de Subsidios’ permite al Municipio intervenir directamente en estos problemas, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de beneficiarios.

La Sesión Ordinaria se realizó el martes 22 de septiembre. Fue presidida por Miguel Berns quien contó con la asistencia de Evangelina Schmidt (secretaria Legislativa). Estuvieron los concejales: Javier Malavassi, María Elina Ruda, Andrés Spreafico, Cintia Marrón, Damián Weiss, Flavia Barón y Carlos Pfeiffer (Frente Crespo Nos Une-Cambiemos); María de los Angeles Ríos, Javier Fontana, Solana Piedrabuena y Humberto Giménez (Frente Justicialista CREER Entre Ríos).

