Más de treinta futbolistas de nuestro país están en diferentes ligas extranjeras de once y futsal. La mayoría competirá en España, estando en ese listado la crespense Sofía Schell.

La primera argentina que tuvo el privilegio de jugar en el exterior fue Amalia Flores en los ´90. Con el paso del tiempo fueron siempre excepciones. Hoy se cuadriplicó esa cantidad contando campo y futsal. La explicación radica en la mayor visibilización de las jugadoras, la aparición de los representantes y el último Mundial de Mayores en Francia fue una gran vidriera para muchas que han llegado al mercado europeo, sobre todo a España.

Porque talento hubo desde que se jugó el primer torneo de 1991. Pero antes no se las daba a conocer y también muchas ligas de otros países se encontraban en sus inicios y difícilmente buscarían por estas latitudes.

España es uno de los destinos más elegidos. En la Primera División confirmadas son ocho. Casi todas tienen larga trayectoria en la liga hispana salvo por la nueva integrante de la legión que es la arquera Vanina Correa. La ex San Lorenzo, tras la destacada Copa del Mundo, es refuerzo del Espanyol de Barcelona. Será compañera de la delantera Marianela Szymanowski, una de las jugadoras con más años en el país, con pasado en el Atlético de Madrid y Betis, entre otros clubes.

Una de las figuras albicelestes, Estefanía Banini ya no estará sola en el Levante. Para cuidar la defensa llegó Aldana Cometti, ex Sevilla. El Valencia seguirá apostando al talento de Florencia Bonsegundo, la ex UAI Urquiza y Huracán. En la primera fecha enfrentará a Huelva, nuevo hogar de la volante Vanesa Santana, proveniente del Logroño. Mientras que las ex Boca, la volante Ruth Bravo y la atacante Yael Oviedo, estarán juntas en el Rayo Vallecano. No es un dato menor que salvo Szymanowski – que jugó en la Selección Nacional – las demás fueron parte del plantel mundialista 2019.

En la Segunda División, el torneo Retro Iberdrola, es donde se produjo el gran «éxodo argentino». Milagros Menéndez, de Racing Club al Granada. La marplatense fue autora del primer gol ante Escocia. La defensora Adriana Sachs, otra mundialista, estará junto a otra ex Academia, Belén Spenig en el UD Collerense. La delantera, ex Platense y River, tuvo una buena labor en el club de Avellaneda.

La arquera con gran futuro y presente es Solana Pereyra, que se pondrá el buzo de Tacuense. La tucumana es otra que dejó UAI Urquiza, club exportador de figuras. Córdoba FC tendrá más de una jugadora con pasado en la institución de Villa Lynch, estando en ese listado la defensora Sofía Schell, oriunda de Crespo, orgullo de la Capital Nacional de la Avicultura.

Schell fue titular en el amistoso de pretemporada jugado por el Córdoba CF ante Granadal Figueroa el sábado 3 de octubre.

La ex de UAI Urquiza disputó todo el partido que culminó con el 2-0 favorable para el rival de turno.

El elenco se prepara para el comienzo de la segunda división de la Liga de España, cuyo debut será el 25 de octubre como local ante Pozoalbense.

Una de las jugadoras con más trayectoria en España es, sin dudas, Mariela Coronel. Ahora usará la casaca doce en el Villarreal, para la defensora y mediocampista central que aquí jugó en San Lorenzo e Independiente. La ex Belgrano de Córdoba, una de las pocas que saltó de una liga del interior directamente a Europa, Gisele Montenegro continúa en Juan Grande. Otra ex Pirata, la atacante Daiana Domeniconi, sin los «flashes de las jugadoras de la Selección» también dice presente en el Huesca. La defensora ex River Karen Spiazzi sigue en el Alavés. La acompaña la veloz delantera Amancay Urbani.