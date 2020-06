- Publicidad -

El Director de Salud Mental de Entre Ríos, Carlos Berbara apeló a la «responsabilidad social» para evitar el aumento significativo de contagios y pidió «no estigmatizar». Al mismo tiempo reconoció que en caso que exista necesidad extrema, claramente «se tratarán a pacientes de otros lugares en Entre Ríos o viceversa.»

El funcionario provincial comentó que ante el aumento de casos de coronavirus en la provincia, «Si bien era algo esperable que suceda y por el momento se da en focos, es decir no es en todo el territorio, pedimos a la ciudadanía que no se relaje en los cuidados. Desde mi lugar entiendo perfectamente el cansancio lógico que genera una cuarentena, pero estamos en una etapa crucial de la pandemia y no podemos dejar de cuidarnos entre todos en este momento«, aseguró y reconoció que «nos preocupa lo que vemos en la calle, donde por momentos no se respeta el distanciamiento ni tampoco el uso de tapabocas, nariz y mentón«.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver atrás con las fases del aislamiento social preventivo y obligatorio, analizó: «Es algo que no se puede decir ahora. Se analiza a diario la situación y seguramente se tomen medidas puntuales, pero no en todo el territorio«, sostuvo. Las declaraciones las realizó previamente a la decisión del intendente de Paraná, Adán Bahl de volver atrás con las últimas actividades que se habían habilitado ante el aumento de contagios en la ciudad.

Estigmatización hacia los contagiados

Por otro lado, el Dr. Carlos Berbara llamó a «no estigmatizar a los contagiados. Le pedidos a la población a no difundir nombres de las personas, ni tomar represalias o compartir noticias falsas«, remarcó.

«Sabemos que como todo lo nuevo genera confusión, pánico y todo tipo de reacciones. Están desde aquellos que niegan la existencia de casos hasta los que piden expulsar a los contagiados. Lo mejor que todos podemos hacer es ser solidarios y respetar las medidas de prevención como el lavado de manos, el distanciamiento, no compartir elementos como el mate y evitar todo tipo de reuniones y de hacerse que no superen el límite de las 10 personas«.

Al ser consultado sobre la posibilidad de atender a pacientes de Buenos Aires u otras provincias en caso de ser necesario, Berbara fue contundente: «Volvemos a lo mismo que es la estigmatización. El sistema de salud en este tiempo se preparó de manera integral y la salud pública no es de una provincia o distrito, funciona como un conjunto. Por eso en caso que exista necesidad extrema, claramente se tratarán a pacientes de otros lugares en Entre Ríos o viceversa. Seguramente quienes hacen estas afirmaciones nunca tuvieron un familiar o allegado que por su complejidad tuvo que pasar por el Garrahan», ejemplificó, según reprodujo Entremediosweb.