Eliana tiene 4 años y nació con un soplo en el corazón. En las próximas semanas será operada en Buenos Aires y su familia está juntando dinero para lo que implican los traslados.

Eliana Ocampo es de Viale, tiene 4 años y vive juntos a sus padres y una hermana de 9 años. Tiene un soplo en el corazón y en las próximas semanas será intervenida. Sergio y Paola, sus padres piden ayuda.

«Creemos en Dios, tenemos mucha fe», dicen ambos mientras cada uno se aprietan las manos como tomando fuerza para contar que Eliana «tiene un soplo en el medio del corazón, va ser operada el 7 de abril. La cirugía dura varias horas y luego tendremos que estar unos 20 días en Buenos Aires, por suerte la mutual nos cubre todo, solo tenemos que juntar dinero para movernos».

«Con esto que nos está pasando yo les pido a todas las mamás que controlen a sus hijos, que le hagan estudios, yo lleve a mi nena por una conjuntivitis y me detectaron que tenía un soplo; no cuesta nada hacerle a los pocos meses una ecografía del corazón, simplemente para quedarse tranquilo y que no pase, como en el caso mío, que me enteré al año y los seis meses, el cardiólogo me dijo que la nena ya había nacido con esto», dijo Paola .

Tras ello, contaron sobre la colecta y agradecieron «a todos por la colaboración que nos están dando».

La cuenta en Banco Nación para colaborar es la siguiente:

Número de cuenta 8350027830

CBU 0110835230083500278301