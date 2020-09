- Publicidad -

El ex técnico se refirió a la decisión de la Pulga de dejar el Barsa y le recomendó que siga su carrera donde se sienta cómodo. Además, el Virrey habló sobre el paso del crespense como DT de Vélez: «Le dio una mentalidad positiva al grupo».

Todos están pendientes de lo que ocurre con la situación de Lionel Messi en Barcelona, con un desenlace de ruptura. Sobre ese tema y mucho más habló Carlos Bianchi, una voz autorizada en el mundo del fútbol y además con sobrada experiencia.

«Lionel Messi es el mejor jugador que vi. No hay que olvidarse de que ya tiene 33 años. Que vaya donde se sienta cómodo y donde esté bien. No todo es dinero. Cuando volví, Boca y River me ofrecían mucho más dinero que Vélez. Sin embargo yo quise volver acá», expresó el Virrey.

Bianchi, histórico en PSG en sus años de futbolista, opinó sobre un posible desembarco de la Pulga en Francia: «El PSG tiene un gran equipo y Mbappe es uno de los mejores delanteros del mundo. Si va Messi hay que ver dónde lo ponen».

Otro tema que tocó el ex entrenador fue la actualidad de su amado Fortín. «A Mauricio Pellegrino lo conozco mucho, es muy laburador. Realmente me da placer que esté como técnico hoy del club. Hoy Vález se posicionó entre los grandes, es siempre candidato en cada campeonato», señaló el exitoso DT, que elogió la labor del entrerriano Gabriel Heinze en el conjunto de Liniers. «Hizo un buen trabajo, le dio una mentalidad positiva al grupo, con un rápido mediocampo», concluyó Bianchi.