Así lo aseguró el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, quien destacó que «sí habrá evaluación del trabajo pedagógico realizado por las familias y docentes».

Por su parte, el presidente del CGE, Martín Müller indicó que en Educación, se entró en la tercera etapa del plan de contigencia por la pandemia del Covid-19 Coronavirus. «Se acerca el cierre del primer trimestre y no habrá calificación numérica pero si evaluación del trabajo pedagógico realizado por las familias y los docentes».

Müller señaló que este lunes, con la socialización de documento de evaluación de la propuesta Contenidos en Casa, se inició la tercera etapa de este periodo excepcional en el que se encuentra la escuela desde la suspensión de las clases en forma presencial.

“Necesitamos tener un concepto claro respecto a la evaluación que, por calendario, empezamos a cerrar con el primer trimestre. Queremos transmitir tranquilidad a las familias que no habrá una calificación numérica este primer trimestre, lo que no quiere decir que no se pueda evaluar todo el trabajo hecho por los docentes y alumnos para lograr una continuidad”, explicó.

(UNO)