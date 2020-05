- Publicidad -

El ataque quedó filmado en las cámaras de seguridad que tiene el comercio. Esta vez dos sujetos le rompieron la luneta de la camioneta y pincharon una cubierta. Fotos y video

Los dueños amanecieron en la mañana del 1 de mayo con la triste imagen. La camioneta que pertenece a la familia tenia una cubierta pinchada y averiada la luneta trasera.

Los actos de vandalismo y amenazas hacia la familia Gignone, propietaria del comercio, se repiten desde hace tiempo.

El hijo del dueño expresando su impotencia y enojo por los reiterados ataques publicó en redes sociales:

ES EL MISMO. Esto fue lo último que nos hizo.. hoy al levantarnos para venir a trabajar nos encontramos con que otra vez mando a alguien (pagado por el, porque nos llegan de buenas fuentes a qué nenes les paga para estas cosas) la cubierta y la lona cortada, ya es la segunda vez que lo hace.. la vez anterior fue el 7 de abril. Es el mismo que nos mandó a romper los vidrios al segundo día que abrimos el negocio, es el mismo que manda mensajes amenazando que nos va a matar, es el mismo que tiene hace más de 5 años miles de denuncias policiales. Y acá estamos.. un día más.. sin respuestas y con nuestras cosas rotas..

Ya estamos cansados de que nos sigan amenazando de que nos siga haciendo esto.. Estamos esperando a que la Justicia actúe.. y aún NADA! Que tenemos que esperar? Que mate a alguno de mi familia? Ya basta! Por eso estamos publicando esto.. para que todos se enteren el calvario que estamos pasando.

En declaraciones a SOLNoticias Nacho Guignone contó que el vehículo quedó estacionado frente al local alrededor de las 21 del jueves y cerca de la medianoche ocurrió el acto de vandalismo. «Sabemos quien es y ya hicimos la denuncia en Paraná. Esto viene pasando hace 5 años y no termina. No amenazan de muerte con chips comprados. Yo estudio en Santa Fe, me amenazan que me van a matar y van a mandar un cajón a mi familia. Está todo denunciado en Paraná. Hemos ido a la fiscalía, hablamos con el juez y todo queda ahi, no hacen nada,» expresó preocupado el joven.

Además agregó fotos y un video donde puede verse claramente a dos sujetos que van caminando por la vereda, luego se acercan a la camioneta, uno rompe la luneta trasera y el otro pincha la cubierta y salen corriendo rapidamente.

El primer episodio ocurrió en septiembre de 2019, a pocos de días de inaugurarse el comercio con la denominación de Talita Kum, ubicado en Barrio Uoma, de Crespo. En ese momento los dueños Jesús Gignone y su esposa hicieron la denuncia por los destrozos en el local y brindaron datos precisos de los autores del hecho. Al día de la fecha la familia sigue recorriendo los pasillos de tribunales, sin obtener respuestas de la justicia.

SOLNoticias