La falta de personal de maestranza y arreglos edilicios, son los problemas más comunes que presentan las instituciones educativas de Crespo, según la oposición

El jueves 2 de julio, concejales del Frente Creer de Crespo se reunieron con la Ministra de Gobierno y Seguridad, Rosario Romero. En la oportunidad Humberto Giménez y Solana Piedrabuena plantearon algunos inquietudes en relación a las instituciones educativas de nuestra ciudad.

Al respecto el concejal Humberto Giménez comentó a SOLNoticias algunos detalles del encuentro.

«Es una reunión que estaba concertada hacáa varios meses y con la pandemia se fue dilatando y la ministra tenía otras cosas mas urgentes. Nos llamó y nos acercamos para abordar algunos temas que estaban pendientes desde principio de año. La idea era tener un primer contacto para contarle la realidad de Crespo y de ahí que nos derive a otros organismos», comentó el edil.

Giménez explicó que a principios de la actual gestión «empezamos a visitar las instituciones para conocer cuáles son los problemas que tienen y acercarles alguna solución.» Fueron visitadas las escuelas Nº 54, 203, 187, 105 y Acadme. «Detectamos que la problemática es parecida en todas las instituciones. La falta personal de maestranza es un tema común en todas las instituciones y en especial se piden hombres para que puedan hacer pequeños arreglos.»

«Yo me involucré en la situación de la escuela Nº 203 que tenía dos aulas clausuradas y se está trabajando para que queden habilitadas. Además los directivos han hecho otras solicitudes a la provincia. Creo que es un tema nos incumbe a todos y es necesario tener la infraestructura es primordial en materia educativa. En ese sentido el entrevistado admitió: «Lo que vemos que siempre estamos con los mismos problemas cuando llega el tiempo de inicio de clases. Es una realidad que no se puede obviar. Queda claro que hay un tiempo de vacaciones y no hay que esperar que empiecen las clases para ponerse a trabajar, pero nos encontramos con la burocracia de por medio. De igual manera seguiremos insistiendo», remarcó.

El seguimiento de las instituciones educativas es una de las tareas que han asumido dentro del bloque peronista, Giménez y Piedrabuena.

Ley de Emergencia y gestión municipal

El edil además opinió sobre la aprobación de la ley de emergencia. Hizo observaciones sobre algunos aspectos relacionados a la gestión municipal de Crespo.

