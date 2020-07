- Publicidad -

El periodista diamantino Gino Segura Oliva confirmó que el resultado del hisopado que decidió realizarse por su cuenta le dio positivo de Covid-19. «Ahora me siento bien, no tengo ningún síntoma» aseguró.

El resultado fue entregado hoy al mediodía. Oliva dijo que tenía síntomas y a fin de salir de la duda decidió hacerse un hisopado en forma particular.

- Publicidad -







Segura Oliva se desempeña en Fm Diamante, emisora de su propiedad.

En cuanto al posible nexo del contagio, Segura Oliva mencionó: «Yo trabajo en la calle, el contacto con la gente es constante, la verdad que no recuerdo haber estado con las personas que por allí hicieron público su contagio»

«Comencé con síntomas como de una gripe y para poder salir de la duda y cuidar a mi familia y la gente con las que siempre tengo contacto, me aislé, me hice el hisopado en forma privada y hoy me dieron el resultado positivo. Ahora estamos esperando el resultado de mi novia, que es la única persona que estuvo conmigo. Hoy es el noveno día desde que comenzaron los síntomas. Ahora me siento bien, no tengo ningún síntoma» aseguró.

(Informe 3)