La Directora Departamental Marina Virué informó que una estudiante, que hace pocas horas llegó de España, permanecerá un par de semanas en cuarentena y sin concurrir a clases.

La medida forma parte del protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para aquellas personas que hayan estado en países como España, Italia o China, lugares donde la epidemia es grave.



Virué reveló que, también como medida de precaución, se resolvió otorgar una licencia extraordinaria a la madre de la joven, docente de la Escuela Nº 8 “Miguel Laurencena”, aun cuando eso no está contemplado en los procedimientos para el caso. “Aunque no se presenten síntomas hay que permanecer en el domicilio. Hay una alumna que está sin contacto social por 14 días. También sugerimos que su mamá, docente, pida un permiso. Aunque no lo prescribe el protocolo, esto es muy dinámico, y por eso se tomó la decisión. Para llevar tranquilidad y no generar más preocupación”, explicó en declaraciones a LT38 Radio Gualeguay.

Lo que no está claro es para aquellos que rodean a los que han viajado. “Eso no está claro, por eso esta medida, que se toma por precaución”, enfatizó.

(APFDigital)