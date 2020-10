Mediante el Documento N° 83 elaborado por el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), dependiente de la cartera sanitaria provincial, se dio a conocer este jueves 8 una nueva clasificación de zonas según contexto epidemiológico. Paraná y Gualeguaychú continúan con transmisión comunitaria sostenida.

La pandemia por coronavirus ha generado modificaciones en la dinámica sanitaria y en las actividades de la población en distintas localidades que ven, desde marzo, el aumento, disminución o amesetamiento de casos confirmados. De esta manera, también las clasificaciones por zonas han ido cambiando, según cómo se presentan las situaciones epidemiológicas en cada lugar.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, en este contexto, actualizó mediante el Documento COES N° 83, la división de áreas teniendo en cuenta la cantidad de casos y cómo se dan los contagios de los mismos.

Las ciudades de Paraná y Gualeguaychú son las únicas que mantienen el estatus de transmisión comunitaria sostenida, teniendo a la fecha más de 4.500 positivos la capital entrerriana, y más de 1.300 la ciudad de la costa del Uruguay.

Por su parte, Crespo, Gualeguay, Chajarí, Concordia, General Ramírez, Concepción del Uruguay y Diamante, pertenecen al grupo de zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria.

En tanto, Libertador San Martín, Rosario del Tala, Villaguay, San Benito, Viale, Aldea María Luisa, Basavilbaso, Victoria, Larroque, Santa Elena, Colonia Ensayo, Colonia Avellaneda, Oro Verde, María Grande, Seguí, Hernández, La Paz, Médanos, Colón, Aldea Valle María, Nogoyá, Urdinarrain y Bovril, presentan casos esporádicos o transmisión local por conglomerados con brotes controlados.

Por último, el resto de las localidades no poseen casos, o tienen casos importados o esporádicos.

Cabe mencionar que la clasificación va cambiando y será actualizada semanalmente, de acuerdo a la información recabada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), con respecto a la presencia de casos confirmados activos en cada localidad, y sus características epidemiológicas en los últimos 14 días.

Clasificación de localidades

Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta las particularidades que presenta cada localidad.

En este sentido, se clasifican en: zonas sin casos o con casos importados (provenientes de otros países o provincias); zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotes controlados (dos o más casos confirmados de Covid-19 de transmisión local; en un lugar o período de tiempo determinado; que se pueda establecer un nexo entre grupo de casos; brotes controlados).

En tanto, también se clasifican las localidades en cuando a la situación epidemiológica como: zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria (uno o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido; casos aislados de posible transmisión comunitaria; y más de dos conglomerados de casos no relacionados); y por último, zonas con transmisión comunitaria sostenida (conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas, y a su vez, se sostiene la confirmación de casos sin nexo).