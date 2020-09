- Publicidad -

El Cuerpo de ediles del Concejo Deliberante de Valle María emitió un comunicado para manifestar la preocupación por el hecho públicamente conocido de que la emergencia sanitaria en relación a la pandemia COVID-19 se ha recrudecido, en general y particularmente también en esta localidad, en lo que refiere a cantidad de contagios y efectos sobre la salud de los ciudadanos.

Recordaron que en el Concejo Deliberante cada bloque ha propuesto un representante en el Comité de Organización de Emergencia Local. A través de ellos los concejales reciben periódicamente realimentación acerca del trabajo realizado, “el que calificamos como serio, responsable y acorde a lo que requiere el cuidado de los ciudadanos de la localidad. Por lo tanto, reafirmamos nuestro apoyo al trabajo de ambos concejales en el marco del comité”, indicaron.

Remarcaron que las medidas de prevención (aislamiento y distanciamiento social, uso de tapabocas, higiene personal, etc.) y las que permiten mitigar los efectos y disminuir las probabilidades de mayores contagios están ampliamente difundidas, y regularmente se ha pedido desde el Comité de Organización de la Emergencia su cumplimiento. “Está en nosotros la decisión y acción de cumplirlas”, opinaron.

Llamaron a la reflexión sobre la responsabilidad individual, la solidaridad y la empatía con el otro, entendiendo más que nunca que “nuestras acciones tienen impacto en la comunidad. No se trata solo de cuidarnos personalmente sino fundamentalmente de cuidar a los demás. No debemos confundirnos con mensajes que, argumentando en base al goce del derecho a la libertad individual, justifican acciones que pueden poner en riesgo la salud comunitaria. Como parte de los órganos de gobierno democráticos, reconocemos y ratificamos el derecho a la libertad de cada individuo, sin embargo, creemos que el concepto de libertad también implica el saber decir que no oportunamente, entendiendo en ese sentido que es el momento de postergar actividades que no sean esenciales o estrictamente imprescindibles y que impliquen violar las medidas de prevención protocolizadas”.

Manifestaron el apoyo al trabajo del personal del Centro de Salud «Rubén Ghiggi» y al Comité de Organización de Emergencia en Salud de Valle María en la importante labor que están realizando para combatir esta pandemia y proteger la salud de la comunidad, más aún en un contexto en el que este virus, nuevo y desconocido, implica la necesidad de nuevos aprendizajes, de aplicación inmediata, con las incertidumbres y riesgos que ello conlleva, al estar en juego nada más y nada menos que la salud de la población.

Hicieron un llamamiento a toda la comunidad para contribuir en el mismo sentido, apostando al reconocimiento, colaboración y acompañamiento de ese trabajo, principalmente a través de comportamientos sociales adecuados que hagan que quienes tienen la difícil tarea de coordinar las acciones para el cuidado de la población no se sientan solos en esta dura lucha.

Por último, se solidarizaron con ciudadanos de Valle María que cursan en este momento la enfermedad, poniéndose a disposición y deseándoles pronta recuperación.