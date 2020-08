- Publicidad -

La Municipalidad confirmó la noticia y brindó información que intenta responder diversas consultas recibidas desde la comunidad.

El Municipio informó que este sábado, afortunadamente, no se produjeron novedades de relevancia en cuanto a la situación epidemiológica. De todos modos, compartieron información que intenta responder a diversas consultas recibidas, tratando de englobarlas en una única respuesta.

“Respecto de cuando un caso se considera recuperado, compartimos información proporcionada desde el Hospital Nuestra Sra. de Luján: se ha establecido que entre el día 10 y 14 de evolución y habiendo transcurrido 72 horas en las que la persona no registre síntomas, ya no transmite la enfermedad. Es decir, al alta podría darse el día 10, 11, 12… etc. dependiendo de su evolución. No obstante, de acuerdo a los criterios epidemiológicos, se debe continuar con su seguimiento durante los 14 días completos”.

Detallaron que “Por eso, el Comité de Crisis Local del Hospital decidió mantener aislados y en seguimiento los pacientes en su hogar, siempre y cuando cumplan con estas condiciones. Dando el alta definitiva a los 14 días”.

Y aclararon que “Cuando se emitió este informe ayer por la mañana aun no teníamos oficialmente casos recuperados. Afortunadamente, por la noche se produjo la primera alta y ya podemos decir que tenemos un caso recuperado en nuestra ciudad. Lo mismo ira sucediendo con otros pacientes en estos días”.

Respecto de la publicación del reporte epidemiológico, indicaron que “la decisión de espaciarlo en el tiempo tiene que ver con que el actual brote aparece controlado, los contactos estrechos van disminuyendo sensiblemente y – si bien hemos tenido nuevos casos positivos – los mismos se circunscriben al grupo de aislados. De todos modos, el informe podrá emitirse fuera del esquema propuesto ante cualquier cambio brusco en la situación local (aparición de nuevos casos, un nuevo brote, o similares)”.

Por último, destacaron “una vez más el trabajo de las instituciones que integran el COES, especialmente en las últimas dos semanas que han exigido importante trabajo de coordinación entre todas. La actual pandemia nos impone desafíos que pocos hubiésemos imaginado y las instituciones ramirenses han estado a la altura de las circunstancias”.