Tal clasificación corresponde a los criterios adoptados por el Ministerio de Salud de la Nación

De acuerdo a los criterios y lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, el Comité de Emergencia en Salud de la Provincia de Entre Ríos, clasificó a localidades como Crespo, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Viale, Diamante, entre otras, en Zona 3. Esto significa que corresponde a la denominada «Zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria».

Esto significa que dichas localidades presentan en los últimos siete días uno o varios conglomerados relacionados o no, que no presentan nexo epidemiológico definido; o casos aislados de posible transmisión comunitaria. Si la investigación epidemiológica confirmase la existencia de más de dos conglomerados de casos no relacionados, se evaluaría el pase a zona 4 con Transmisión Comunitaria Sostenida.

Actualmente, sólo Paraná y Gualeguaychú se han declarado en zona 4 en la provincia de Entre Ríos.

SOLNoticias