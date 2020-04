- Publicidad -

El hecho ocurrió el pasado jueves cuando dos mujeres, con síntomas de temperatura elevada lograron ingresar a Crespo. En un segundo control se activó el protocolo. La conductora asegura que nunca le informaron que tenía fiebre. Acusó a la policía de dar a conocer información sensible y a la Guardia Urbana de «destrato».

Coincidentemente con lo publicado por SOLNoticias, la conductora contó que había viajado a Paraná para realizar unos estudios de laboratorio prequirúrgicos a su madre y al no poder concretarlo, y como tampoco podía hacerlo en Libertador San Martín ya que la obra social no lo contemplaba ese tipo de estudio, entonces debió regresar hacia Crespo.

La conductora de 38 años grabó un audio dando su versión de los hechos.

Volvimos de Paraná, llegamos a la entrada de Crespo, dejaron pasar a otros, «a mi me pararon, me tomaron la temperatura, no me dijeron nada y me preguntaron ¿Ud. tiene una orden para el estudio, y les respondo: No tengo una orden de derivación de ahora, si el pedido de estudio, y me dijeron, Ud, no pueden entrar. Cuando ibamos saliendo, quisimos ingresar por la otra entrada. En ese puesto me pidieron los datos y me dejaron pasar.

A pocas cuadras del laboratorio, ya dentro de la ciudad-sigue el relato- me para la Guardia Urbana y me dice: «Ya le dijimos que no podia pasar», entonces como me empezó a hablar medio «feito» cerré el vidrio, me hicieron parar el motor, llegó un policía que me había tomado la temperatura y me volvió a reiterar «te dijimos que no podias entrar». Luego viene otro policía y me hace un sumario. Estuve como 20 minutos esperando, le di todos los datos y luego otra policía me informa que me van a escoltar hasta la villa y que iban a activar el protocolo de covid-19 porque mi madre y yo presentabamos fiebre. A lo que respondí que nadie me dijo que teniamos fiebre y vuelve a insistir que ya me habian dicho, y asi nos escoltaron hasta el sanatorio.

Al llegar al sanatorio las atiende una médica, le tomaron la temperatura nuevamente y nada indicaba síntoma sospechoso, señala la mujer. Asimismo admitió que no debió hacer intentado entrar a la ciudad si ya tenía un aviso previo en el primer control. «Tal vez no debí meterme como lo hice, no fue mi intención, pensé en mi mamá que tiene 74 años. Sentí que me trataron como delincuentes», expesó.

La mujer al sentirse hostigada en las redes sociales atribuyó la responsabilidad de difundir sus datos personales a la policía, por lo cual decidió formalizar una denuncia por difamación.

La versión oficial

Consultado al respecto el Crio. Bértoli confirmó a SOLNoticias que en la zona céntrica de Crespo, las mujeres que viajaban en un automóvil Ford K son interceptadas. Cumpliendo con el protocolo de rigor, personal policial «realizó un segundo testeo de temperatura, dando como resultado que la conductora y su madre presentaban temperatura corporal elevada.» El funcionario aseguró que ambas mujeres «no llegaron a bajar del automóvil, ni hubo contacto con otras personas.» Inmediatamente tras el aviso de alerta por parte de la GUM, se dispuso del móvil C-221 para escoltarlas hacia la salida por Ruta 131 hasta llegar al puesto policial ubicado en el acceso a Libertador San Martín.

Posteriormente y tras contar los datos que arrojaron los testeos, desde comisaría de Crespo se informa a la dependencia policial de la vecina localidad, desde donde se decidió «trasladar a las mujeres hacia el Sanatorio Adventista, y en caso de ser necesario se activaría el protocolo de emergencia por Covid-19,» indicó Bértoli.

