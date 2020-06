- Publicidad -

La jugadora de Unión de Crespo reflexionó sobre el avance de las chicas dentro del deporte y confesó su deseo de tener una prueba en el xeneize. «La idea es seguir ganando y cumpliendo objetivos con mi club», dijo.

El fútbol femenino ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, esto se ha podido visibilizar en los clubes que están disputando la Liga Paranaense, o de la creación de instituciones abocadas plenamente en este deporte. Muchas chicas se han animado a entrenar y practicar la actividad futbolística, es por esto que también la Liga ha tenido la oportunidad de armar selecciones y reclutar jugadoras de todos los equipos.

En el ámbito nacional, las jugadoras profesionales tienen contratos con sus respectivos clubes hace algunos meses; un avance muy importante para seguir en este crecimiento. En la Liga Paranaense se ve reflejado el buen presente de algunos clubes, en este caso Unión de Crespo; un equipo que sabe de ganar campeonatos.

El último titulo el Verde lo logró a fines del año pasado cuando se consagró campeón del Clausura Femenino de la Liga Paranaense, derrotando a Instituto por 5 a 0. La Fiesta del Fútbol pudo dialogar con una de las protagonistas, Daiana Belén Díaz, una chica que hace cinco años está desarrollándose en este club y dónde está muy cómoda, conforme con el avance que han tenido en el último tiempo.

¿Cómo te has sentido en Unión? ¿Has recibido algún llamado de otros clubes para contar con tus servicios?

«Desde el primer momento que entre al club me sentí muy bien. Las chicas me brindaron su confianza y me uní rápidamente. Estoy muy cómoda. Es un grupo unido hasta en esta situación de la pandemia estamos conectadas por las redes sociales, disfrutando desde otro punto de vista en lo que respecta al fútbol. Por suerte seguimos en contacto».

«Me ha tocado vivir la experiencia de que me llamen otros clubes pero las rechace. Un club como Unión no voy a encontrar, capaz que otro nivel futbolístico, pero el ámbito familiar que construyó la institución creo que en otro club no voy a encontrar».

«Si algún día el equipo o el futbol femenino de Unión se desarma, estudiaré la posibilidad de ir a otro club para seguir jugando. Si no podemos encontrar un club familiar o parecido de lo que tenga mi equipo, habrá que ver y estudiar lo futbolístico por supuesto».

En tu visión personal, ¿cómo estás viendo al futbol femenino en estos últimos años?

«El fútbol femenino se está viendo muy bien, se nota mucho más en la sociedad. Por fin le están dando importancia a esto, hay chicas que juegan mejor que un varón y eso esta bueno».

«Hace años veíamos que costaba que aceptaran a una jugadora profesionalmente, ahora se puede visibilizar esto y te da muchas ganas de seguir entrenando y jugando».

¿Cómo se explica el éxito del equipo en ganar los títulos locales?

«A pesar de los entrenamientos que hagamos, la unión y la confianza en la otra persona son fundamentales. No nos guardamos nada dentro de la cancha, esa es la característica positiva que tiene la institución».

«Dentro y fuera del campo de juego somos muy unidas, eso es otro punto importante. Creo que por eso y por el trabajo que realizan los entrenadores, los preparadores físicos, se nota el esfuerzo y la preparación para lograr los objetivos que nos proponemos».

¿Cuál es tu objetivo futbolístico?

«El objetivo es seguir creciendo con el club. En el futuro estaría buenísimo que me llamen de Boca (risas), solamente que puedan decir de probarme, estaría muy feliz por mas que no quede en el club. Probarme ahí sería muy lindo».

«La idea es seguir ganando y cumpliendo objetivos con Unión. Para mí eso ya es muchísimo, me pone contenta poder ganar todo lo que jugamos con el equipo».