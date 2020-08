- Publicidad -

Ante la aparición de nuevos contagios, desde el Coes Local reforzarán los controles en personas que deben cumplir con la cuarentena domiciliaria a fin de evitar una posible propagación del virus. Se insiste en la responsabilidad individual. Quienes no cumplan serán notificados por la fuerza policial

Crespo registró en pocos días 5 casos activos y 56 contactos estrechos que cumplen aislamiento domiciliario. Tal situación puso en alerta a las autoridades del gobierno local y sanitarias, que en forma conjunta establecieron nuevas medidas en el marco de la pandemia.

Comité Local de Emergencia Sanitaria Crespo (CLESC) se reunió este lunes 24 de agosto, donde todos los integrantes coincidieron en la necesidad de hacer cumplir el aislamiento obligatorio. Las personas que deban cumplir aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho de casos positivos, recibirán notificación mediante la comisaría local de que deberán aislarse para evitar la posible propagación del virus.

El intendente Darío Schneider explicó que este encuentro tuvo como propósito “hacer un balance y compartir información de la situación en la cual estamos, teniendo en cuenta la aparición de nuevos casos”. También detalló que “la idea es continuar con la coordinación de acciones para seguir trabajando en conjunto y de la importancia de “transmitir tranquilidad en estos momentos”, para ello el jefe comuncal pidió la colaboración a los ciudadanos porque «es importante entender que debemos cuidarnos para evitar mayores contagios”.

En el encuentro también se resaltó sobre la importancia de seguir reforzando la educación en la comunidad, con recomendaciones sobre el cuidado personal y el respeto por las disposiciones sanitarias vigentes como la utilización del barbijo o tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos con agua y jabón con frecuencia. Para de esta forma apelar a la responsabilidad individual y al compromiso colectivo de la ciudadanía para el cumplimiento.

Cerutti: «Tenemos que insisitir con los cuidados de las personas. Ya no funcionan las prohibiciones»

El Dr. Marcelo Cerutti, integrante del Coes local, explicó a SOLNoticias que hay 5 casos activos que aparecieron desde la semana pasada. Se trata de una persona que se contagió en una localidad con circulación viral, que desarrolla tarea esencial; otro caso es una persona que reside en Crespo y el tercer caso es una profesional de la salud; y los otros dos casos son contactos estrechos de los anteriores que también dieron positivo. En cuanto al estado de salud, Cerutti aseguró que son casos leves y que solo una persona presentó síntomas respiratorios. Desde el Coes se identificó a los casos estrechos. Son 56 personas que están cumpliendo con el aislamiento en sus domicilios y se las monitorea vía telefónica.

Si bien la situación epidemiológica de la ciudad no se modificará y ni cambiará de fase, el profesional insistió en la importancia de la responsabilidad individual y el cumplimiento del aislamiento a aquellos que deben hacerlo. «Tenemos que insisitir con los cuidados personas. Ya no funcionan las prohibiciones,» remarcó. Para llevar adelante las nuevas medidas, expresó: «Hemos coordinado con el jefe de comisaría Crio. Bértoli que los contactos estrechos serán notificadas en caso que no cumplan con la restricción de 14 días,» afirmó. En general «los contagios se dan de personas jóvenes a los adultos mayores, es por eso que desde el Coes insistimos con los cuidados y en el cumplimiento del aislamiento, » recordó.

Consultado sobre el caso positivo del transportista que fue detectado en Córdoba, Cerutti indicó que ese caso no figura en la estadistica local, ya que fue registrado en esa provincia y aún no sido reclasificado a Entre Ríos.

De la reunión participaron además, César Muro (director del Hospital San Francisco de Asís); Mario Bertoli (jefe de la Comisaría Crespo); Christian Oneto, Tufi Edgardo Zuleiman, Sergio Deraco, Adrián Pittavino, Nicolás Torresín y Pablo Gialdini (efectores de la salud en nuestra ciudad); Pablo Gettig (jefe del Cuerpo Activo de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo); Damián Weiss y Solana Piedrabuena (concejales).

SOLNoticias