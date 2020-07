El funcionario le confirmó este nuevo caso, sin nexo aparente con el anterior, ya que se trata de una persona mayor que vive sola.

“Al enterarme por los medios de comunicación me comuniqué inmediatamente con Garcilazo, que me confirmó esta información que no nos habían hecho llegar esta mañana. Se trata de una persona mayor, que acudió al Hospital San Martín porque se sentía mal, le realizaron el hisopado y hoy dio positivo”, explicó el intendente Oscar Toledo.

Sobre el caso explicó, “volvimos a comunicarnos una vez que supimos que la persona reside realmente en la localidad y Epidemiología tomará contacto con sus familiares que ya se encuentran aislados. Esta persona no sale, porque es paciente oncológico y vive sola. Esta es la información que tenemos por el momento, le pedimos a la población que extreme el cuidado en su vida diaria con las medidas que ya todos conocemos”.