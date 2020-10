“Es un gran orgullo esta tarea que me han encomendado mis colegas, me siento muy halagado por la oportunidad que me han dado, principalmente por el presidente saliente, Néstor Luciani, que me propuso con el apoyo de los demás integrantes de la Mesa Directiva”, señaló Maier, quien admitió que “en un comienzo me costó pensarme en ese lugar, pero al ver que somos un equipo con el que venimos trabajando desde hace tiempo acepté esta responsabilidad, previa aprobación de las autoridades de La Agrícola Regional”, resaltó Maier. “La idea es seguir trabajando de la forma que se viene haciendo”, añadió.