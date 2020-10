- Publicidad -

El profesional se refirió a las ventajas del método y por qué la gente debe hacer la consulta al médico con los primeros síntomas. Además advirtió acerca del uso del dióxido de cloro y de los peligros a los que se exponen algunos pacientes

A partir de la semana pasada varios laboratorios de la ciudad pusieron a disposición el servicio de testeo rápido para la detección de Covid-19.

El Dr. Sergio Deraco, integrante del Coes local, habló con SOLNoticias acerca de las ventajas que tiene el método de detección rápido del Covid-19. Y ante la consulta sobre el uso del dióxido de cloro, se refirió a los peligros al que se exponen pacientes que lo consumen.

A esta altura la cuarentena ya no tiene mas sentido, el hisopado rápido es una ventaja, expresó. «Hisopar y aislar, es la única manera de hacer un seguimiento del virus.»

En cuanto a las ventajas que ofrece el testeo rápido, lo definió como un método de alta efectividad y la celeridad a la hora de saber el resultado. En 15 minutos o media hora «ya tenemos el resultado.» En ese sentido y a fin de obtener una muestra, recomendó a los pacientes hacer la consulta al médico entre el segundo dia de fiebre y hasta el día 8, en ese tiempo tiene que hacerse el hisopado. Una vez pasado pasado este tiempo el resultado puede negativarse, y para eso el paso siguiente es hacer un análisis de sangre para buscar anticuerpos, es decir las defensas. «Yo supongo que estos testeos se van a aplicar en los centros turisticos, en 15 minutos sabes si sos positivo o no. Es un hisopado naso-faringeo, y el PCR es un hisopado en nariz y garganta y demora más tiempo conocer el resultado.»

¿Qué opina del uso de dióxido de cloro como supuesta cura?

Para nada. Sacalo de la literatura científica. Es un desinfectante y blanquedor, no le demos la entidad que no tiene. Hay gente que lo toma y es una locura. No sirve para este caso y no cura el coronavirus, refutó el profesional.

Especialistas enrolados en la comunidad científica alertan sobre los riesgos para la salud que provoca el consumo de productos químicos. El consumo de dióxido de cloro puede provocar cuadros digestivos irritativos, náuseas, cefálea, trastornos hematopatológicos, cardiovasculares, neumonitis química y edema de glotis. Este producto se ofrece como medicamento en la web o tiendas online y no cuentan con ninguna base científica, se señala desde la Asociación Toxicológica Argentina.

