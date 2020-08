- Publicidad -

El concejal Andrés Spreáfico expresó sus disculpas a través de facebook por una publicación realizada días pasados en la que vinculaba al presidente Fernández con Videla.

Dadas las repercusiones mediáticas de esta publicación, «reitero que la intención fue compartir una humorada, y hay hechos de nuestra historia que no merecen que los utilicemos con humor.»

Luego agrega que lo publicado «no quita que siga pensando y opinando que el decreto del Presidente es un evidente exceso de sus facultades, siendo lo más parecido a la acción de un gobierno autoritario, fundamentalmente porque desprecia al Congreso, que está funcionando»

Por último y en cuanto al pedido de disculpas por parte del PJ expresó: «Tampoco comparto la idea de exigir pedidos de disculpas o retractaciones; creo que me asiste el derecho de opinar libremente, y de hecho permití que lo hicieran en mi muro mis contactos que no están de acuerdo. También sé que soy yo quien debe responder por mis dichos. Nadie más.»

Sigo pensando además que la política es una construcción permanente, que la ciudad de Crespo se merece que los partidos «se preocupen por los problemas reales y no pierdan tiempo en el chicaneo y la política barata,» concluyó.



