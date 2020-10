- Publicidad -

Otro integrante del Comité de Emergencia (Coes) local recibió el alta médica, luego de estar internado varios días en el Hospital De La Baxada en terapia por un cuadro de coronavirus.

Esta semana el Dr. Tufi Zuleimann (H) recibió el alta médica y seguirá cumpliendo la etapa de recuperación en su domicilio. Pero es una buena noticia a medias para la familia Zuleiman, ya que su padre Tufi sigue internado esperando recuperarse de un cuadro similar.

A través de un escrito en su cuenta de facebook, el profesional agradeció el acompañamiento de la comunidad. Además llamó a concientizar a la población sobre los riesgos que existen con la enfermedad, las medidas de precaución y «la empatía por el otro»

«No soy de escribir en las redes,pero por este medio,quiero AGRADECER infinitamente a todas las personas que de alguna u otra forma hicieron llegar muestras de apoyo,interés,cariño por mi salud y mi familia,sus oraciones, cómo hacerlo extensivo a todo Centro Médico Crespo, Hospital San Francisco de Asís y en especial al Hospital de la Baxada, donde encontre gran calidad humana y profesional,lo que hace qué hay que seguir apoyando y revalorizando la Salud Pública. Agradecer a colegas y compañeros de salud de mi ciudad. A todos mil gracias.

Esta enfermedad llegó para quedarse, sin ánimo de sembrar miedo,ni pánico, pero sí RESPETO hacia ella. Nunca pensé que en mi familia iba a pegar tan de lleno,ya que como sabrán o no,mi padre la está batallando dura, y solo está en manos de Dios ya.

Asimismo advirtió sobre los riesgos que significa el avance de la pandemia; y en ese sentido expresó: «Habiendo visto como se desarrollan los cuadros COVID, que todavía tiene con certezas e incertidumbre a la comunidad médica-científica en cuanto al aspecto patológico, veo el gran impacto en nuestras relaciones sociales/afectivas, es inhumana, es cruel, te aleja de tus seres queridos cuando más los necesitas y cuando más ellos te necesitan y quieren estar con vos, y no solo hablo por mi caso familiar, también lo digo hasta del que la padece en forma leve,aislado, con incertidumbre de lo que le puede pasar, el desamparo. Creo que esto va a traer un cambio de estilo de vida como sociedad mientras no haya cura, y tendremos que acostumbrarnos a la única herramienta efectiva demostrada para combatir este virus, LA CONCIENTIZACION SOCIAL DE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCION YA TAN SABIDAS Y VECES NO ESCUCHADAS, TENER EMPATÍA POR EL OTRO.

Considero que la cuarentena está caduca hace tiempo, porque hay que seguir trabajando,produciendo, y se puede CUIDÁNDONOS, porque hay que seguir. Apelo a la juventud, los menos vulnerables ellos, piensen en sus padres ,abuelos, a cuidarse, pueden pensar a mi no va pasar (yo lo pensaba),pero cuando pasa , no se lo deseo a nadie, hay mucha gente pasándola mal en silencio, reflexionó.

Por eso ,sin implicar restringir libertades, seguir las medidas básicas de cuidados ayuda a frenar o mitigar que esto sea más llevadero, y DEBE CREAR SOLIDARIDAD hacia todos los equipos de salud privados y públicos de nuestra ciudad, que fuimos y somos los más expuestos a esta enfermedad, al desgaste físico/anímico que nos provoca, ayúdennos con esas simples medidas de cuidado para que podamos seguir asistiéndolos, el recurso humano en salud NO es infinito, Crespo o cualquier otra ciudad puede tener camas,respiradores, que de nada sirven si no hay quien pueda asistir/manejarlos.

Por eso apelo a mi querida ciudad a CUIDARSE, disculpen lo extenso, pero sentí una gran necesidad de expresar mi humilde opinión, no soy experto, no soy político, solo soy padre de familia , médico , con mis defectos y virtudes, y si de algo sirven estas palabras, bienvenido sea.

DE NUEVO MIL GRACIAS A TODOS

Cabe recordar que son dos los profesionales médicos, ambos integrantes del Coes, que les tocó atravesar la enfermedad. La semana pasada fue dado de alta el Dr. Marcelo Cerutti,que también sigue en recuperación.

