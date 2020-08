- Publicidad -

El ex senador nacional Augusto Alasino utilizó sus redes sociales para respaldar la hipótesis lanzada por el ex presidente Eduardo Duhalde acerca de la posibilidad de que el año próximo no se realicen las elecciones legislativas y se produzca un golpe militar

“Creo que Duhalde advierte que por el rumbo del gobierno, no habrá elecciones. Esto es el centro” dijo Alasino, senador nacional en representación del PJ entrerriano entre 1992 y 2001.

Luego, agregó: “El golpe o sea la interrupción es un accidente. Está rondando la desobediencia civil. El recuerdo militar dramatiza”, agregó el ex convencional de la Constituyente provincial 2008.

El ex legislador nacional ha venido tomando en el último tiempo distancia del PJ orgánico. En las últimas elecciones presidenciales, se alineó con Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

