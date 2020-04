- Publicidad -

El diario deportivo Olé entrevistó a la goleadora del equipo donde juega la crespense Sofía Schell, Mariana Larroquette. Una interesante entrevista donde la delantera no eludió ninguna respuesta.

Ya pasaron 25 días desde el partido en el que Mariana Larroquette metió su último gol. Fue en el 2-2 de la UAI Urquiza frente a San Lorenzo, justamente el último encuentro que el fútbol femenino disputó en nuestro país antes de que el Gobierno solicitara la cancelación de todas las actividades deportivas y, posteriormente, el aislamiento social y obligatorio por el avance de la pandemia de coronavirus en Argentina.

En el caso del Furgón de Villa Lynch, equipo adonde está la crespense Sofía Schell, la suspensión llegó justo después de disputar el último partido de la Fase Clasificatoria del campeonato y lo encontró en el segundo lugar de la tabla, a dos puntos de Boca, que no pudo jugar su compromiso por la fuerte tormenta que obligó a postergar parte de los encuentros de ese fin de semana.

Desde su casa, donde comparte la cuarentena junto a su familia, la delantera de la UAI y la Selección habló con Olé y le contó cómo vive estos días de incertidumbre, no esquivó la pregunta sobre si los jugadores pueden solventarse económicamente mientras dure el parate y confía en que, cuando esto pase, se reanude el torneo y puedan ir por el tricampeonato.

Compartimos un fragmento del reportaje, para a través de la nota tener un panorama más claro de cómo está la UAI Urquiza, el equipo en el que tenemos una embajadora crespense, pero también para contextualizar la situación global, en este caso, del fútbol de las chicas en nuestro país.

-¿Cómo estás viviendo esta cuarentena?

-Bastante aburrida. La emoción de entrenar los primeros días en casa e innovar, por ahí un poco ya pasó, así que ahora estoy deseando que esto termine rápido porque es difícil hacer un deporte en el que corrés todo el tiempo y de golpe dejar de hacerlo. Acá, dentro de casa no puedo correr. Pero bueno, se entiende que la situación que estamos viviendo. Hay que quedarse en casa.

-En estos días se habló mucho de los jugadores del Ascenso, si podían vivir o no durante la cuarentena con el sueldo que cobran. ¿Cómo es en el caso del fútbol femenino, donde la mayoría cobra el sueldo mínimo?

-La realidad es que tampoco se puede vivir con el sueldo mínimo, pero gracias a Dios nuestro club nos está apoyando y no nos recortó nada. Sabemos que cualquier cosa que nos falte o que necesitemos, el club está para nosotras.

-Quien generó mucha polémica sobre ésta cuestión fue Carlos Tevez, ¿qué te parecieron sus declaraciones?

-Hay que escuchar un poco lo que dice Ortigoza también (NdeR: «No se pueden meter en el bolsillo de los demás). No todos los jugadores de fútbol tienen la misma realidad, ni la misma carrera, ni están hechos. Así que hay que ponerse un poco en la realidad del otro también. No sé si me cayeron mal sus declaraciones, pero creo que por ahí le faltó un poco más de empatía, de ponerse en el lugar del otro.

-¿Cómo es el entrenamiento en casa? ¿Los profes les pasaron alguna rutina?

-Sí, todas las semanas nos actualizan las rutinas. Trabajamos más que nada con el propio peso. Por ahí algunas tenemos la posibilidad de tener algún elemento de gimnasio y le sumamos eso. Pero no es mucho desgaste tampoco, sino más que nada mantener la base que ya tenemos.

-Tampoco se puede hacer mucho de trabajo con pelota en casa…

-​Yo tengo un poco de espacio, pero no todas lo tienen. Muchas viven en departamento, así que trato de mantenerme a la altura de lo que hacen todas.

-La suspensión llegó justo cuando estaba por arrancar la Fase Campeonato. Si bien para todos es incómoda esta situación, como equipo ¿cómo les cayó el parate?

-Deportivamente no llegó en una buena época porque veníamos remontando malos momentos que teníamos con el equipo. Estábamos bien y justo se paró. Pero también sirve para ajustar otras cosas.

-¿Cómo ves a la UAI en la recta final del campeonato?

-Lo veo bien, como siempre. Como en estos últimos dos años que fuimos las campeonas. Si bien sabemos que muchos equipos se mejoraron, nosotras también tenemos nuestras incorporaciones, así que hay que adaptarlo rápido a un sistema de juego, y como siempre, creo que la UAI va a ir a pelear el torneo.

-¿Te parece que es Boca el gran rival en la lucha por el título?

-Creo que River y San Lorenzo también tienen lo suyo, como todos los años. Pero sabemos también los puntos débiles de cada uno y que cada vez son menos esos puntos débiles. Creo que a la hora de mirar la tabla y las jugadoras que tiene cada plantel, estos equipos pueden ser candidatos. Pero sabemos que estamos bien preparadas para lo que viene.

-¿Te preocupa que por el coronavirus no se pueda retomar el torneo y lo den por finalizado así como está?

-Me preocupa porque creo que no sería justo para ningún equipo. Tampoco para los que les toca descender o ascender en el caso de la B. Habrá que buscar la forma de terminarlo o de hacer algo que sea justo para todos. Por el momento no sabemos nada, pero la realidad es que el campeón del torneo va a la Libertadores y creemos que darlo por terminado y que vaya un sólo equipo, no sería justo. Y si le hubiera tocado estar a la UAI primera, sostendría lo mismo. Me parece que no es justo.