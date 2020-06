- Publicidad -

Cuando se cumplen 200 años de su fallecimiento, Schneider definió a Belgrano como “un patriota con todas las letras, porque siempre estuvo con compromiso donde se lo necesitaba. Asimismo en torno al aislamiento social dijo «es un tiempo de aprendizaje que nos debe servir para valorar pequeñas cosas»

En nombre de la comunidad de Crespo, el intendente Darío Schneider presidió el acto del ‘Día de la Bandera’ que se realizó este sábado 20 de junio frente al busto que recuerda la imagen de nuestro prócer, en la intersección de San Martín y Avda. Belgrano.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del intendente, que estuvo acompañado del Teniente Coronel, Marcelo López, el Comisario, Mario Bertoli y la docente, Mariela Solaro. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, se procedió a la colocación de una ofrenda floral por parte de: Darío Schneider, Julián Maneiro, Miguel Berns, Marcelo López y Marina Posanzini (Escuela Nº 54). En tanto que la invocación religiosa estuvo a cargo del Padre Jesús Ochoa (Parroquia San José) y del Pastor Darío Dorsch (Iglesia Evangélica del Río de la Plata).

En su discurso, el intendente dejó un “afectuoso saludo a todos los niños” que no pudieron estar y que lamentablemente por la situación de emergencia sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, “no pudieron cumplir con la ilusión de realizar la promesa de Lealtad a nuestra Bandera Nacional”, ceremonia emotiva y esperada por los alumnos, padres y docentes, en la cual todos los años los alumnos de 4º Grado expresan su compromiso con la democracia, la participación ciudadana y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad.

“Esa promesa que siempre nos sirve para traer a nuestros días todos los valores y enseñanzas de vida que nos ha dejado Manuel Belgrano, además del pabellón nacional” dijo Schneider. Luego remarcó que el creador de nuestra insignia, fue “un patriota con todas las letras, porque siempre estuvo con compromiso donde se lo necesitaba. Por eso honremos una vez más a nuestro prócer. Quien además de sus valores, nos dejó como legado nuestra bandera que es símbolo de unidad, para que todos nos sintamos protegidos bajo su manto y trabajemos en conjunto poniendo el mayor esfuerzo de cada uno de nosotros, tirando para el mismo lado, para salir adelante”.

En este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, el presidente municipal resaltó que lamentablemente no se pudo conmemorar como la población lo desea el 2 de abril, el aniversario de la ciudad, el 25 de mayo y el 20 de junio. “Son tiempos distintos, diferentes para todos” dijo Darío Schneider. Y agregó: “Donde nos vamos dando cuenta y empezamos a valorar un montón de cosas que nos estuvieron faltando. Son simples y sencillas, que no tiene que ver con lo económico, sino con los afectos, con poder encontrarnos y compartir con nuestras familias y amigos”. Por esta razón precisó que este “tiempo de aprendizaje” nos debe servir para saber que “cuando todo esto pase sepamos valoras esas pequeñas cosas, que por ser habituales no las ponemos en el lugar que corresponde”.

En ese sentido remarcó: “Todos nosotros tenemos una misión, un rol patriótico que cumplir en estos tiempos de dificultades. Yo creo que Belgrano, mirando hoy al Pueblo Argentino, se debe sentir muy orgulloso de todos nosotros por el esfuerzo que estamos haciendo para salir adelante con el trabajo y el compromiso cotidiano que tenemos”.

El acto también contó con la presencia de fucionarios locales, concejales de ambas bancadas; el diputado provincial, Julián Maneiro, autoridades policiales, del Destacamento de vigilancia, Bomberos y directivos de instituciones educativas.

SOLNoticias