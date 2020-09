- Publicidad -

“Lo que tiene que saber cada entrerriano es que en Alberto Fernández y en el gobierno nacional tienen amigos que quieren hacer crecer esta provincia”, dijo el Presidente este miércoles en Paraná y afirmó que el gobernador Gustavo Bordet es “un buen dirigente y un buen gobernador”.

El presidente Fernández agregó: “Estamos dando pasos a favor de la vida de la gente”.

Durante el mensaje que transmitió desde el Centro de Convenciones de la provincia luego de firmar convenios que habilitarán obras millonarias para Entre Ríos, el Presidente aseguró: “Cada vez que hago estas cosas con mi querido amigo Gustavo Bordet, que además lo quiero como persona, como dirigente, buen dirigente y buen gobernador que es, la verdad que yo lo disfruto mucho porque siento que estamos dando pasos importante en favor de la vida de la gente”.

“El mensaje que le quiero dar a los entrerrianos es que hoy me siento un entrerriano, me siento un argentino en tierra argentina, en una maravillosa tierra que dio a personajes enormes como Pancho Ramírez. Que me voy contento de verla en actividad, que me voy contento de ver sus campos sembrados, que me voy contento de ver su industria activa, que me voy contento de ver exportar material elaborado no producción primaria y que lo sabe el gobernador y lo tiene que saber cada entrerriano que en Alberto Fernández y en el gobierno nacional tienen amigos que quieren hacer crecer esta provincia”, expresó.

Aseguró además que está convencido de que «la Argentina es un país, que tiene 24 distritos, pero es un país y como es un país, no hay argentinos de primera y de segunda. Y en cada rincón de ese país que es uno, los que ayuden son argentinos y lo que el gobierno Nacional debe hacer es atender a todos los argentinos a todas las argentinas».

Dijo que «con ese fin nos pusimos a trabajar en el gobierno todos para distribuir de otro modo los ingresos de la Nación. Efectivamente cada provincia tiene una cuota de coparticipación y la Nación se queda con más o menos la mitad de lo que se recauda en concepto de impuestos coparticipables. Ahora esa mitad tiene que estar destinada al desarrollo de todo el país porque la Nación es ésa, es el país, la Nación no es la provincia 25, es el país. La Nación, entonces, muchos de esos recursos tiene que ponerlos en la provincia y en el interior porque de allí vienen esos recursos simplemente».

A modo de cierre, aseguró: «Somos la única generación que padece la pandemia y somos la única generación que puede aprender de la pandemia. Aprendamos. Hagámoslo. Vale la pena. Dejemos de lado los debates estériles, corrijamos lo que se ha hecho mal, pongámonos a hacer rápido lo que hay que hacer porque hay una sociedad que no tiene tiempo y que necesita porque cuatro de cada 10 argentinos está sumido en el pozo de la pobreza, y eso no nos puede dejar en paz a ninguno de nosotros. Entendámoslo. Dejemos los debates estériles, las disputas que nos plantean y pongámonos a trabajar en lo importante que es hacer feliz a los argentinos. Muy feliz de haber colaborado en algo y de hacer un poco más feliz hoy a los entrerrianos. Gracias a todos y todas».