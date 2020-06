- Publicidad -

Una “serie de medidas con criterios de progresividad y solidaridad” despertó una inmediata reacción de ATE, UPCN y AGMER, cuyos trabajadores tendrían un aumento de aportes -tanto activos como pasivos- con destino a la Caja de Jubilaciones, que salieron a cuestionar la iniciativa del gobernador.

ATE ve un “eufemismo” en el título del proyecto

Oscar Muntes, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado en Entre Ríos, consideró que “este proyecto de emergencia solidaria tiene muy poco de solidaridad, porque entendemos a la solidaridad de otra forma”.

“Sabemos que la situación en la provincia no es fácil, pero también es cierto que cuando hace unos meses nos reunimos con las autoridades del gobierno provincial, le entregamos un documento en el que planteamos que debería implementarse una reforma tributaria progresiva en la que paguen más los que más tienen, que se instrumente un impuesto a los latifundios, a la minera extractivista que hay en la provincia y al sistema financiero, entre otros sectores”, apuntó.

“Ese es el camino, esa es la verdadera solidaridad, no ésta que propone el gobierno de Bordet”, enfatizó Oscar Muntes, quien sostuvo que “el nombre de la ley es un eufemismo que intenta que el impacto no sea tan fuerte, pero en realidad implica un verdadero ajuste”.

Y arremetió: “Cuesta entender esto que hacen porque habíamos acordado que cualquier reforma de la Ley Nº 8.732 de Régimen de Jubilaciones y Pensiones o cualquier cambio al sistema previsional íbamos a discutirlo en conjunto. Como no pudieron hacer una reforma de la Caja de Jubilaciones, la pretenden hacer por goteo y a partir de ahí nos van sacando derechos”.

Para el dirigente, “duele que salgan con esto en un momento en el que no nos podemos movilizar ni expresar. Utilizamos la calle como elemento o herramienta de disputa y de defensa de los derechos de los trabajadores, pero ahora no lo vamos a poder hacer, aunque seguramente vamos a hacer algunas acciones”. En este sentido, advirtió que están “en permanente contacto” con el resto de los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

“Unilateral”, para UPCN

Carina Domínguez, vocal titular de la Unión Del Personal Civil de la Nación – Seccional Entre Ríos, aseguró que el gremio se enteró del proyecto por los medios de comunicación y remarcó que ha sido una medida tomada de manera “unilateral”.

“Siempre que se habla de una ley de emergencia, se enciende una señal de alarma”, aseguró y anticipó que los gremios tendrán que “discutir con el gobierno y con los legisladores hasta dónde este proyecto habilita para tomar medidas que puedan perjudicar al sector público”.

“La historia de la provincia de Entre Ríos ha demostrado que las leyes de emergencia han sido nefastas para los trabajadores y han terminado con los compañeros en la calle, y nosotros no queremos eso, mucho menos en un día como hoy que recordamos a los trabajadores del Estado”, mencionó. En ese sentido, advirtió que cuando se anuncia una ley de emergencia “se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina, por eso esperamos que este no sea el primer paso de un ajuste que afecte a los trabajadores”.

“Por la información a la que hemos accedido, esta ley tiene un impacto en el sector privado y alcanzaría a los grupos que se han beneficiado en los últimos años y, aún en la crisis, siguen teniendo ganancias”, comentó.

AGMER: “Agresiva”

En tanto, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos difundió un flyer en el que rechaza el proyecto. “Solidaridad es sostener la educación pública” y que “la crisis no la paguen los trabajadores”. Para el sindicato docente, la iniciativa es “regresiva” y exige al gobierno que grave “a los sectores concentrados y favorecidos de la economía”.

(Página Política)