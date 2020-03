Ginés González García estuvo este miércoles por la tarde en Paraná. Se refirió a la calificación de la OMS, de pandemia respecto del brote del coronavirus.

«La palabra pandemia significa que se extendió a casi todo el mundo, no significa que sea más grave. Yo venía diciendo que era cuestión de días u horas para que se declare como pandemia porque hay 106 países que están sufriendo el coronavirus», afirmó.

«No hay nada mejor que lavarse las manos con agua y jabón, eso es mucho mejor que el alcohol en gel y por supuesto, mucho mejor que el barbijo, de lo cual digo que no sirve sino que también es contraproducente. Hay que reconocer que hay gente que se tranquiliza usando barbijo. El problema que tenemos es el miedo», puso relevancia.

El ministro de Salud destacó que este miércoles «hicimos reuniones en Presidencia y hoy estamos trabajando con la ministra de Entre Ríos y el ministro de Santa Fe, para que toda la comunidad, no sólo médica, sino también los medios de comunicación, esté informada, para que la comunidad no tenga miedo, que se haga todo lo que se tiene que hacer, tratando de que no haya miedo como mucha gente lo manifiesta».

Al ser consultado resaltó: «No hay que cerrar escuelas. Eso se contempla cuando hay circulación del virus en un lugar, pero hoy no hay en ningún lugar de Argentina, circulación. Todos los casos que tenemos son importados. Tampoco hay que suspender espectáculos, salvo que haya en los mismos, presencia de extranjeros».

«Tenemos que cuidarnos entre todos para que la enfermedad no llegue y que cuando llegue, no se disemine rápidamente. Esa es la estrategia y por supuesto estar trabajando día a día en ese sentido. Estimulo también a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un tema a nivel mundial, trataremos de que no nos impacte y que si nos impacta tenga las mínimas consecuencias», afirmó González García.