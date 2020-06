- Publicidad -

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó el trabajo realizado en Entre Ríos en torno al coronavirus y dijo que “es un ejemplo para el país”. Fue durante la conferencia de prensa que brindó este martes en Paraná junto al gobernador Gustavo Bordet.

Previo al informe se realizó una reunión de trabajo en el Centro Provincial de Convenciones junto al Coes y los directores de los hospitales de la provincia a través del sistema de videoconferencia.

“Estoy muy contento por el trabajo desarrollado, y sobre todo de cómo se encuentra epidemiológicamente la provincia de Entre Ríos. No sólo porque ha mejorado sus recursos, sino también por la organización y la capacidad de los entrerrianos para hacer mejor las cosas. Eso es un patrimonio de los entrerrianos y en ese sentido debo felicitarlos”, remarcó el ministro de Salud.

Por otro lado se refirió a la situación que se encuentra el país en torno al Covid, y apuntó: “Es una etapa que todavía estamos transitando, que no terminó, donde no podemos hipotecar lo que hemos construido ni perder lo que hemos ganado”.

Así lo expresó durante la conferencia de prensa que compartió este martes en el CPC con el gobernador Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, la ministra de Salud Sonia Velázquez, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli.

Se refirió “al tiempo ganado al crecimiento de la epidemia significó para una enorme preparación de todos nosotros como personas, organización y estructura. Por supuesto, se seguirá aportando para todas estas cosas. Eso se conversó con todos los equipos. Se hará un refuerzo de algunos puntos que, si bien está bien, pueden estar mejor y que quedarán siempre para la provincia. Algún vehículo y respiradores. Justamente de esto trata el trabajo conjunto y lo que significa determinar las prioridades”, aseguró.

“Estoy muy contento del trabajo desarrollado, y sobre todo de cómo se encuentra epidemiológicamente la provincia de Entre Ríos. No sólo porque ha mejorado su recursos, si no porque el principal recurso que tienen y que son ustedes mismos, es decir, la organización y la capacidad de los entrerrianos para hacer mejor las cosas, hoy está extraordinariamente bien. En ese sentido, debo felicitarlos”, remarcó.

Dicho eso, el ministro de Salud de la Nación dijo: “Comprometo, como corresponde en un país federal, una política federal. Se dijo cuando se asumió que se le devolvería a la Nación Argentina una política de salud, y le íbamos a devolver al gobierno argentino un Ministerio de Salud. Estamos tratando de cumplir”, manifestó.

Hizo referencia a la exigencia que se sumó ante la necesidad de hacer frente a la pandemia. “Pero estamos muy esperanzados en que se terminará y que sea con menos daños para los argentinos. Cada día que se evita que algo pase, aunque no se note, significa tragedias evitadas. En ese sentido, a veces lo que significa cuando uno hace muy bien las cosas, la prevención por ejemplo, es que las cosas no ocurren. Y a veces cuando las cosas no ocurren, no hay mucho juicio de valor ni nombre de quien se salvó, pero la verdad, hay que seguir tratando intensamente que las cosas no sucedan, que el virus no entre a Entre Ríos y que si entra, sea acotado y limitado como está siendo ahora. Sobre todo, más allá de las medidas y políticas que se haga, no se puede perder la responsabilidad colectiva, conciencia que hizo que Argentina logre estos resultados. De manera tal, pido que no aflojen y se tenga cuidado porque esto terminará. La mejor manera que terminará es en la medida que nos cuidemos”, concluyó.

“Estamos en un momento importante, hemos transitado una buena parte de esta pandemia mundial, de la cual nadie se ha salvado y lo hemos hecho menos mal que otros países. A nadie le ha ido bien en ningún lugar del mundo, pero creo que Argentina ha sido y es un ejemplo y queremos seguir siéndolo”, indicó Ginés.

Y agregó: “Claramente la situación hoy es diferente en distintos lugares de la Argentina. Entre Ríos es uno de los lugares donde las cosas están mejor desde el punto de vista epidemiológico, porque lo que están pasando son episodios de gente que va a lugares dones hay circulación comunitaria del virus y viene aquí y no cumple con lo que debe, que es justamente cuidarse y esto es también cuidar a los otros”.

Por eso, señaló que “hago énfasis en una etapa que todavía estamos transitando, que no terminó, y donde no podemos hipotecar lo que hemos construido, ni perder lo que hemos ganado”.

Tras ello remarcó: “Creo que la provincia de Entre Ríos ha ganado muchísimo. Quizás uno no se da cuenta la extraordinaria expansión que hoy tienen los servicios de salud. Hoy tienen el 35 por ciento más de cama disponibles, tienen arriba del 30 por ciento de recursos críticos como son los respiradores. Eso significa equipos y organización. Además tienen una organización espectacular. No hay jurisdicción, no hay Nación, no hay provincia, no hay municipio. Trabajan igual, y también con el sector privado, con el Comité de Organización de Entre Ríos son un ejemplo para el país. Es un patrimonio de los entrerrianos. Lo han constituido y lo hacen en cada lugar de la provincia. Eso es fundamental”, insistió.

Responsabilidad y autocuidado

Por su parte, el gobernador entrerriano reiteró su pedido de autocuidado y responsabilidad individual a la población para evitar la propagación del virus y dijo que en la provincia hay una situación que preocupa pero que está controlada. “Hoy más que nunca en este momento tenemos que reforzar las medidas de control, las medidas de cuidado porque es la época o el momento de la pandemia donde no podemos aflojar ni relajar absolutamente nada”, aseguró.

Hizo referencia a los casos ocurridos en la costa del Uruguay y dijo que se tomaron medidas de control “muy fuertes” en el corredor de la autovía 14, convirtiéndola en una ruta segura de control sanitario.

Bordet comentó que compartieron una jornada intensa de trabajo con el ministro de Salud de la Nación y funcionarios provinciales y nacionales y expresó: “Hemos compartido este encuentro de trabajo con parte de su equipo y con nuestros equipos de Salud de Entre Ríos atendiendo la situación particular que vivimos con motivo de la pandemia”.

Más adelante, el gobernador mencionó que en la provincia hubo un incremento de casos en las últimas semanas, “fundamentalmente porque estamos muy cercanos al AMBA donde se da el 90 o 95 por ciento de los casos del total del país”, y detalló que al analizar el mapa donde se produjeron los casos en Entre Ríos tiene que ver con todo el corredor de la ruta 14, y apuntó: “Para esto tomamos medidas de control muy fuertes, convirtiendo a la ruta 14 en una ruta segura de control sanitario, trabajando articuladamente con los intendentes de cada localidad y desarrollando un trabajo epidemiológico intensivo en cada uno de las localidades donde se produjeron contagios a efectos de establecer los nexos de los mismos para evitar la circulación comunitaria del virus”.

Y agregó: “Ha sido un trabajo muy intenso y para esto hemos contado, desde el primer día, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y de los equipos municipales de cada una de las localidades. Y hoy tenemos una situación que si bien nos preocupa, está controlada y nos está insumiendo una tarea ardua de trabajo de campo en el territorio para poder tener la menor expansión del virus en la provincia”.

Luego, indicó: “También hemos tomado otras medidas, como restringir las habilitaciones que teníamos previstas, entendiendo que la actividad económica tiene que seguir su curso, pero preservando siempre todo lo que significa la salud de la población que en este momento y siempre, en toda gestión, es lo más importante a resguardar y a tener en cuenta”.

Luego Bordet agradeció “al ministro Ginés González García y a su equipo no sólo por el aporte que se realizó a la provincia en materia de insumos, como respiradores y otros elementos que nos ayudaron muchísimo en la pandemia, sino también por el acompañamiento logístico que en esto es clave y determinante para poder afrontar los riesgos que la pandemia tiene. Sin este trabajo coordinado, desarrollado en conjunto, todo hubiese sido mucho más difícil”.

“Hoy más que nunca en este momento tenemos que reforzar las medidas de control, las medidas de cuidado porque es la época o el momento de la pandemia donde no podemos aflojar ni relajar absolutamente nada”, dijo el mandatario y apeló nuevamente a los entrerrianos para que, “independientemente de los controles que realizamos desde el Estado y de todas las disposiciones que permanentemente vamos monitoreando y elaborando, tengan la responsabilidad cívica de cada uno, esa ética individual que hace que haya que tener el autocuidado”.

“Esto resulta fundamental, hay tareas donde el Estado no puede estar; nosotros no estamos custodiando ni trabajando sobre personas que estén ajenas a la reglamentación vigente que nos toca, sino que estamos trabajando para evitar que una pandemia se propague”, subrayó y agregó: “La responsabilidad individual es clave, por eso apelo a este sentido de hacer las cosas elementales que evitan el contagio, como son las normas de distanciamiento social, el uso del tapabocas; y lo que se refiere a normas de higiene personal”.

“Teniendo en cuenta estas medidas, los riesgos de contagio disminuyen notablemente”, dijo el mandatario y recordó que “las reuniones sociales no están permitidas en nuestra provincia y mucho menos en esta etapa que estamos atravesando. Por eso es importante que respetemos estas normas, para poder compartirlas, sí con la familia, pero no con personas extrañas que no se sabe si han tenido contactos estrechos con personas que podrían haber tenido algún tipo de contagio; resulta clave en esta etapa seguir trabajando de esta manera en todo el territorio de la provincia”.

Reconocimiento

En otro orden, reiteró su agradecimiento “al esfuerzo que han puesto de manifiesto todos quienes trabajan al frente de la pandemia, desde nuestros equipos de salud, médicos, enfermeros, agentes sanitarios; pero también la Policía de Entre Ríos; y a nuestras cocineras que a diario asisten alimentariamente a miles de familias en toda la provincia”. (Prensa Ministerio de Salud)