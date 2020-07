- Publicidad -

Sofía Schell dejó la UAI Urquiza y arma las valijas para jugar en España.

El 30 de junio no sólo vencieron los contratos de los futbolistas profesionales sino los primeros de las jugadoras argentinas que participaron del primer torneo semiprofesional. El caso más emblemático es el del bicampeón UAI Urquiza, uno de los mejores equipos de la Argentina, donde muchas integrantes del plantel anunciaron que abandonaban el club de Villa Lynch para continuar sus carreras, en la mayoría de los casos, en Europa.

Entre las que arma las valijas hay una crespense y es Sofía Schell, que tendrá destino español. Sofi comentó que “El balance de lo hecho en la UAI es muy bueno, fueron seis años muy productivos para mi carrera. Me adapté bien y terminé con cuatro Libertadores, muchos partidos de titular y con campeonatos logrados con el equipo. Ahora se viene otra etapa y espero aprovecharla”.

La crespense remarcó que “La pandemia no afectó mis entrenamientos individuales, pero sí nos afectó en lo colectivo, por no estar en el club, con el grupo y el cuerpo técnico en el día a día. No es fácil este año por todo lo que está pasando, pero como siempre en mi vida me adapto al lugar en el que estoy, que hoy es Crespo”.

La rutina en Crespo

Sobre su rutina, la futbolista dijo que “Entreno todos los días, incluso dos veces en el día, tanto afuera como adentro. Fuerza y potencia es lo que busco puertas adentro y lo aeróbico lo consigo afuera. Más allá de eso, comparto momentos con mi familia y la gente que quiero, quiero aprovechar cada momento antes de irme, pasando buenos momentos y dejando lindos recuerdos”.

“De la UAI voy a extrañar todo, desde la gente que hacía todo por mí y porque yo estuviera bien, desde el canchero o el que limpiaba el vestuario, hasta profesionales de la salud que nos asistían, y lógicamente entrenadores, compañeras, el día a día, vivencias que quedan para siempre, ganando o perdiendo, mates de vestuario y charlas compartidas, en fin, recuerdos inolvidables”, agregó.

Sofi tuvo elogios para su último DT. “Agradezco mucho a Germán Portanova por todo lo que me enseñó. Es un entrenador muy humilde y apasionado por su trabajo, que además sabe mucho. Siempre creyó en mí, me dio oportunidades increíbles y por eso es difícil describir lo importante que es para mí y para mi carrera. Está contento por mí y por este paso que estoy dando y eso me pone orgullosa”.

Sobre su futuro, sin jugar al misterio pero sí siendo respetuosa de los pasos formales que se van dando y anunciando, confirmó que “Me voy a España, eso sí lo puedo decir. Pronto anunciaremos el nombre del club. Es una experiencia nueva, será lindo recorrer Europa, más allá de lo deportivo. Tengo muchas expectativas personales y profesionales por todo lo que se va a venir”.