La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados acordó este viernes con el Centro Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) un 12% de recomposición salarial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 607/10, que se suma al 10% que se había aplicado en mayo de este año.

De esta manera, el aumento rige desde julio a enero de 2021. Esta recomposición se suma al 10% que se había aplicado en mayo, logrando un 23% al mes de noviembre y quedando pautada una nueva revisión para los primeros días de febrero próximo.

“La negociación en esta actividad es de carácter interanual, con vigencia desde mayo 2020 a abril 2021. Los trabajadores de la carne, en nuestro desempeño de actividad esencial, no no se detuvieron por la pandemia, por el contrario, ratificamos nuestro compromiso de abastecer. Uno siempre apunta a más, pero en la actual situación general que vive la Argentina, valoramos el acuerdo. Hemos tenido la responsabilidad social que amerita la realidad en la que vivimos, defendiendo el poder adquisitivo de nuestros representados, que están poniendo el pecho a la grave situación que atraviesa el país”, sostuvo el Secretario General del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab

“En una situación difícil lo logramos, por eso se debe valorar aún más. Y vale recordar que tenemos paritarias de julio a julio en nuestro caso, por lo que todavía no están cerradas, y en febrero recién nos volvemos a juntar para ver cómo se cierran, teniendo en cuenta los números de la inflación. Por eso digo que sirve, suma, aunque siempre hay que ir por más. No es necesario hacer comparaciones, pero de todas formas no está demás recordar que muchos sindicatos no tendrán paritarias, por ejemplo. Entonces creo que el nuestro es un buen arreglo, poniéndolo en contexto, por las actuales circunstancias y por el contexto general que vive el mundo del trabajo”, agregó.