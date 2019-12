- Publicidad -

Este domingo a partir de las 10.00 en el Club Deportivo Nogoyá se jugarán las finales anuales de los torneos de Liga que organiza la Federación Entrerriana de Pelota Paleta, donde la Asociación Deportiva y Cultural tendrá representación a través de Renzo Pfharer, Melina Spahn y Alessio Sosa.

La programación es la siguiente:

Pelota azul (promocionales): Racing de Ramírez vs Deportivo Nogoyá (trinquete y frontón)

Pre- infantil frontón: Sosa-Berón vs Pfharer-Reynoso

Pre-infantil trinquete: Sosa-Retamar vs Reynoso-Berón

Infantiles trinquete: Zapata-Arredondo vs Markel-Belluzo

Menores trinquete: Arredondo- Markel vs Beluzzo- Fonseca

Juveniles (a confirmar):

Tercera frontón (en triangular se decide el elenco campeón del Torneo Clausura): Ramírez vs. Nogoyá, Aranguren B vs. perdedor partido 1 y Aranguren B vs ganador partido 1 (campeón del triangular jugará la final anual vs club Ciclista)

Tercera trinquete (final campeonato clausura): Aranguren B vs. Nogoyá (ganador jugará la final anual vs. Ciclista)

Segunda categoría frontón (final anual): ADyC vs Sarmiento de Hasenkamp

Segunda categoría trinquete (final anual): Catamarca Paraná vs. Racing de Ramírez

Damas pelota azul frontón (final anual): Sarmiento Hasenkamp A vs. Deportivo Nogoyá

Damas pelota goma trinquete: Spahn-Markel vs. Afranchino-Zair

Damas Pelota Goma frontón: Spahn-Reh vs. Zair-Markel

Primera categoría (a confirmar)