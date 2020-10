- Publicidad -

La futbolista nacida en Aldea Santa Rosa fichó para el Club Social Atlético Televisión (SAT).

Después de un paso por Brasil (jugó en Ponte Preta hasta que se lesionó) el año pasado, la jugadora aprovechó la cuarentena para dejar en el pasado esa dolencia, trabajar duro y conseguir nuevo club y se le dio, en este territorio.

La nacida futbolísticamente en Las Vampirezas, habló desde Buenos Aires con Ovación sobre este nuevo paso en su carrera. “Es un paso muy grande. Significa un alto grado de compromiso y responsabilidad de mi parte. Es volver a tener un contrato profesional en una institución donde se trabaja realmente bien y a gusto con personas que se preocupan por lo humano y lo profesional. Es una institución que quiere llegar muy alto y está apostando mucho. Me sentí muy tranquila desde que llegué. Es algo muy grande esto en mi carrera por poder jugar en la máxima categoría del fútbol argentino”, confesó, y continuó con su relato: “También es una manera de volver al campo después de mucho tiempo, donde estuve con dolor en el talón. Esto me ayuda de a poco para volver, que es lo que yo quiero. Busco subir mi rendimiento gradualmente y esta institución me está apoyando en este proceso de lesión. Me están ayudando todos y de todas las maneras posibles para curar del todo esta lesión. Si bien ya estoy casi recuperada, hay que hacer un seguimiento para que no vuelva”.

Respecto de los contactos, Senger aseguró que recibió un llamado por parte del presidente de la entidad y DT, Claudio Maidana. “En agosto me mandó un mensaje el presidente del SAT y me dijo que le gustaría contar conmigo para ser parte del equipo y además se había enterado de que yo había jugado en Brasil. Me preguntó en qué situación estaba y yo le contesté que estaba trabajando en un gimnasio de Crespo. Yo estaba recuperándome de la lesión, de la fascitis plantar. La pasé mal y en julio empecé a recuperarme bien. Hice un trabajo de tres meses y ahora estoy con un dolor muy estable. Me siento como nunca me había sentido. Le conté todo esto a Claudio, lo del talón porque no quería que me vuelva a pasar. Fui progresando mucho con distintos trabajos y ahí le dije que le iba a contestar más adelante. Como vi que iba a salir adelante le dije que sí porque me interesaba la propuesta”.

“El viernes llegué acá al camping donde vivo y por la tarde fui al campo donde entrenan las chicas, pero por una cuestión de protocolo teniendo en cuenta que yo no me hice los análisis del Covid no pude entrenar junto a las chicas, pero sí hice algo separada con otro profe del equipo. Igual por el tema del talón todavía sigo haciendo un trabajo progresivo. Si todo va bien el miércoles tengo los resultados y ya comenzaré a entrenar con el equipo”, sostuvo respecto de los controles que debió efectuarse por el coronavirus.

Por último Senger habló de metas en este nuevo andar: “Este torneo, que arranca en noviembre, es de transición, un torneo corto. El año que viene, en marzo, sí se hará el torneo largo así que para esta y la otra temporada la meta pasa por buscar mi máximo rendimiento. Quiero estar muy bien físicamente y ayudar al equipo en lo que me necesite. Quiero tener un buen rendimiento y desempeñarme al máximo donde sea que juegue. Realmente quiero hacer una buena campaña y eso depende mucho de mí y de lo que trabaje. Estoy muy feliz y tengo como meta poder jugar y tener mucho rodaje”, contó, y agregó en este sentido: “Futbolísticamente estoy un poco fuera de ritmo, pero es lógico ya que hace mucho tiempo que estoy sin acción. Igualmente no es algo que me preocupe ya que lo voy a ir trabajando para volver a mi nivel. Las prácticas y el trabajo de los profes serán la clave. Lo que sí me preocupa es lo físico, el trabajo en campo, pero no será un impedimento”.