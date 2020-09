Pizpireta, graciosa, audaz, resiliente son solo algunas de las adjetivaciones que nos permitirían resumir aquellas cualidades más importantes que giran en torno a la figura de Sofía Wolf, una de las jóvenes jugadoras con mayores proyecciones dentro del básquet femenino.

Si bien es cierto que con el correr de los años se convirtió en una de las bases más dinámicas y completas del circuito nacional, sin embargo tuvo que sobreponerse a situaciones complejas de salud. A la edad de 11 años los médicos le diagnosticaron diabetes (tipo 1) y celiaquía: «La verdad es que fue muy shockeante que me diagnostiquen las dos enfermedades con tan solo 11 años. Por suerte mi familia, mis amigos y el grupo médico siempre estuvieron ahí. Todo eso me ayudó a sentirme bien y me dio mucha fuerza», agregó Sofía. A su vez destacó las muestras de cariño y de apoyo que recibió por parte de todos sus compañeros de la escuela primaria dado que continuamente le enviaban bolsitas repletas de mensajes.

Se estima que entre el 1 y el 2% de la población mundial es celíaca, lo que supone que en nuestro país puede existir un número cercano a 450 mil personas que padecen esta enfermedad. Así por ejemplo se conoció que en el 2010 Novak Djokovic también fue diagnosticado con este trastorno digestivo. Si uno analiza sus estadísticas puede notar que a partir de ese año, es decir desde la implementación de una nueva dieta alimentaria a base de productos sin gluten, mejoró sustancialmente su desempeño hasta alcanzar los puestos más altos del ranking ATP de Tenis.

Una situación bastante similar sucedió con Sofía Wolf: «Lo tome como un impulso y desde ese instante empecé a verle un lado positivo. Al otro año arranqué el gimnasio y cambié un montón los hábitos que tenía».

Desde su arribo a la institución de Berazategui integró los equipos campeones de Liga De Desarrollo, Liga Femenina, Campeonato U19 y del Torneo Superior de la AFMB, todas distinciones conseguidas a lo largo del 2019.

Durante ese periodo participó del Mundial de la Categoría U19 de Bangkok (Tailandia) en el que jugó en los 7 partidos de la Selección Nacional. Ya con la confirmación de Gregorio Martínez como Head Coach de los seleccionados femeninos fue incluida en la nómina de seguimiento de Las Gigantes.

Informe: Prensa CDB