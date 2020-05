- Publicidad -

Recorrieron la zona la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; y el presidente de la Junta de Gobierno de Aldea Santa Rosa, Diego Jacob.

La Directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, visitó el jueves 28 de mayo una importante zona productiva del Departamento Paraná que incluye las aldeas Santa Rosa y San Rafael, pasando por Boca del Tigre y otros lugares de la región.

La funcionaria comentó que “Recorrer lugares es la mejor forma para conocer la realidad. En este caso, junto al presidente de la Junta de Gobierno Diego Jacob circulamos para ver el estado de los caminos, viendo que hay muchos lugares que necesitan mejoras. Fuimos tomando nota de todo. Terminamos el recorrido en el establecimiento de la familia Kranevitter, y quedé maravillada con la producción que vi. Siempre digo que los productores hasta colaboran con los trabajos en esta provincia, hacen un esfuerzo enorme y lo valoramos”.

“Necesidades y proyectos hay en todos lados. En muchos casos están incluso las carpetas técnicas hechas, los proyectos ejecutivos terminados, pero no se avanza porque no se logra el financiamiento externo. No es sencillo, las tasas son con montos imposibles de pagar en muchos casos. A medida que terminamos obras, vamos por otras, siendo serios y responsables para llegar con soluciones definitivas. Pero para todo se necesita financiación”, agregó.

Buscando el asfaltado

El presidente de la Junta de Gobierno de Aldea Santa Rosa, Diego Jacob, comentó que “La invitación fue cursada hace un tiempo para hacer un recorrido general por toda nuestra zona, que es amplia. Terminamos en el establecimiento de la familia Kranevitter, ubicado entre Aldea Santa Rosa y San Rafael. Es una familia que se crió acá, que trabaja e invierte en la zona. Es un establecimiento productivo avícola y criadero de cerdos. Queríamos mostrarle a Alicia la producción. Tenemos caminos embrozados, que se mantienen, pero apostamos al asfaltado. El proyecto de asfaltado Santa Rosa-San Rafael fue incluido en el presupuesto 2020, pero sabemos la situación económica que viven la provincia y el país. De todas formas, seguimos gestionando. Como presidente de Junta acompaño a los vecinos y a la producción. Sé que el compromiso de Vialidad está, pero el momento económico no es fácil. Nos gustaría que también venga el gobernador y vea toda la producción que tenemos en la zona y el esfuerzo de nuestra gente”.

“Me toca estar también como senador provincial suplente en esta gestión. Iba a estar en este encuentro el senador titular Juan Carlos Kloss, pero tuvo una reunión vía Zoom con Bordet y no pudo llegar. Estamos intentando desarrollar una gestión dinámica. La pandemia frena muchas intenciones, pero vamos activando de a poco”, agregó.