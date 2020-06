- Publicidad -

Están habilitadas en General Ramírez las reuniones de hasta 10 personas, mediante Decreto 121/2020 ad referéndum del Concejo Deliberante, en adhesión al Decreto Provincial 786/2020.

Están permitidas los viernes, sábados, domingos y feriados y entre habitantes de la misma localidad.

No podrán realizarse eventos públicos o privados que estén prohibidos por el del DNU 408/2020 artículo 4 Inc. 2. Se recomienda no asistir a encuentros en el caso de presentar algún síntoma compatible con covid-19, como por ejemplo fiebre (superior a 37) tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto. También, desinfectar el calzado con un trapo con lavandina antes de ingresar al hogar, mantener la mayor distancia posible, lavar frecuentemente las manos, no compartir utensilios, evitar el contacto físico y desinfectar el lugar luego de la reunión.