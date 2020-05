- Publicidad -

Se desarrolló la primera Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

La Municipalidad de Aranguren confirmó el desarrollo de la primera Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, en la que algunos de los temas tratados fueron:

– Exposición de las notas entrantes de Micaela Zeballos y Pablo Fond, las cuales solicitan la prohibición de jineteadas de caballos. Pasó a comisión por unanimidad.

– Aclaración sobre las formas de presentación de asuntos que promuevan concejales.

– Proyecto de resolución entregada por el bloque Cambiemos donde se solicita que se informe sobre la planta permanente de los empleados municipales al 10/12/19 y posterior. Pasó a Ejecutivo con voto unánime.

– Proyecto de resolución entregada por el bloque Cambiemos donde se solicita copia de ordenanzas y balance presupuestario. Pasó a Ejecutivo con voto unánime.

– Proyecto de resolución presentado por Cambiemos en donde se solicita informe sobre la existencia de acuerdos o convenios con la Cooperativa de Agua potable de obras y otros servicios públicos Aranguren SL. Pasó a Ejecutivo con 3 votos afirmativos (2 Cambiemos, 1 Junta vecinal)

– Proyecto de comunicación de presentado por Cambiemos sobre las medidas de seguridad mínimas que debe portar el personal que trabaja en la vía pública. La presidente del Concejo informó que se han realizado capacitaciones sobre la temática y se está trabajando con las medidas de prevención necesarias.

– Sobre el pedido de informe al Juez de Faltas no se trató ya que la nota del bloque de Cambiemos fue presentada dentro del periodo de receso. Se acordó que vuelva a ser presentada.

– Sobre el pedido de Cambiemos por el inicio de sesiones del HCD la presidente aclaró que el artículo N° 82 de la ley 10.027 expresa que el HCD se reunirá en sesiones ordinarias desde el 1° de Marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, no se determina un día en particular. No se hubiera podido iniciar las sesiones el 2 de marzo ya que el presidente municipal se encontraba en Buenos Aires gestionando proyectos para la localidad.

Comisiones

– Se designaron las siguientes comisiones:

Comisión de Legislación, Presupuesto y Hacienda: Zalazar Marcos y Claudia Sosa.

Comisión de Salud, Educación, Acción Social y Deportes: Levars Mirta, Ledesma Gabriela.

Comisión de Obras, Tierras y Servicios Públicos: Saravia Felipe, Alva Gustavo, Riffel Tamara.

– Lectura del Decreto de Designación de representantes del HCD ante la Caja de Jubilaciones. Son: Levars Mirta y Alva Gustavo.

– Proyecto de comunicación presentado por el Frente Creer sobre reformas y mejoramiento de la parada de ómnibus. Pasó a Obras Públicas con voto unánime.

– Proyecto ordenanza del bloque Cambiemos sobre pedido de eximición de pago de tasas para comercios y servicios que no se encuentran exceptuados durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pasó a comisión por voto unánime.

– Lectura del decreto municipal sobre tasas general inmobiliaria e higiene y profilaxis N° 058.

– Sobre cómo se está organizando la distribución de las tareas en la Municipalidad, la Presidente del bloque expresó que la cantidad de empleados jornalizados disminuyó, se realiza la rotación de los trabajadores y se los acompaña de diversas maneras.

– Sobre la problemática de vecinos con el servicio de electricidad que ofrece Cooperativa San Martín, el cuerpo del Honorable Concejo Deliberante se comprometió a trabajar unido para dar una respuesta a la comunidad.

La próxima reunión de comisiones es este lunes 18 mayo.