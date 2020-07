- Publicidad -

Los anuncios de una vuelta a clases de manera presencial se torna en una realidad inviable para la Escuela del Centenario de María Luisa. Techos que se llueven, el agua que no es apta para el consumo y está pendiente la reparación de pisos y sanitarios. La escuela no está en condiciones de abrir las puertas en este tiempo de pandemia, aseguró la rectora»

La Rectora de la Escuela Del Centenario de María Luisa, Iris Geuna, brindó detalles sobre la realidad de la institución. La escuela tiene techos que se llueven y necesitan pronta reparación la tapa del tanque de agua, pisos y sanitarios. «Los reclamos al gobierno provincial datan del año 2016 y siguen aún sin respuesta,» aseguró.

La institución tiene una matrícula de 75 estudiantes que asisten de distintas localidades.

En declaraciones a SOLNoticias, la profesora opinó sobre la vuelta a clases presenciales eventualmente en el mes de agosto «Desde mi punto de vista no lo veo factible de aplicación el protocolo elaborado por el Concejo de Educación. La vuelta a clases en agosto es irreal, asi como está la provincia, afirmó. Luego enumeró una serie de obstáculos que impiden el regreso a clases de manera presencial. «Los espacios tampoco están dados. No hay aulas amplias para el distanciamiento que se pide. Otra imposibilidad es el transporte que tampoco está funcionando. Creo que no es factible la aplicación, » sostuvo.

En cuanto a las dificultades que tiene la institución, la entrevistada mencionó que no están dadas las condiciones por falencias edilicias. La escuela que es de tercera categoría recibe un monto de 2500 pesos para la compra de artículos de limpieza. Es un monto ínfimo para afrontar la compra de elementos que exige el protocolo y como todo ha aumentado». Actualmente la comunidad educativa está a la espera de la reparación de la tapa del tanque de agua, «lo que impide el normal desenvolmiento como institución.» Por otro lado recordó que hay un expediente iniciado en 2016 para arreglos de los techos. «Cuando se llueve nos afecta para trabajar y los estudiantes tienen que correr los bancos para poder estudiar y no tenemos mas espacio. Los libros se arruinan por la humedad. También necesitamos arreglos en los pisos y sanitarios.»

En 2016 se inició el expediente y las obras fueron anunciadas

«Hay obras anunciadas por el gobernador, pero en los hechos no lo vemos» remarcó Geuna. El expediente se inició en 2016 y a fines de 2018 se hace licitación y apertura de sobres. Como pasó el tiempo y no tenían respuesta, las autoridades de la escuela decidieron averiguar que pasaba y se encontraron que desde el mes de septiembre de 2019 «no ha tenido ningún movimiento. Fuimos a Casa de Gobierno nos explicaron la parte burocrática, entendimos pero seria importante se puedan realizar las obras. Sólo pedimos brindar el servicio educativo que corresponde. No pedimos nada extraordinario. La escuela no está en condiciones de abrir las puertas en este tiempo de pandemia.»

