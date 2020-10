- Publicidad -

«He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico», anunció Dolores Etchevehere. La situación generó una denuncia del ex funcionario del gobierno de Macri por supuesta «usurpación».

Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores. La situación generó una denuncia del ex funcionario por supuesta «usurpación».

- Publicidad -









Desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de «administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral» en las empresas del grupo familiar.

En este contexto y luego de lograr presuntamente un acuerdo en cuanto a los bienes de la familia, anunció que donó el 40% de sus tierras para la instalación de una colonia agroecológica.

Video

Se hizo público un video en el que Dolores Etchevehere acusa a sus hermanos de supuestos hechos delictivos. «En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción. Intenté buscar justicia insistentemente. Investigué, descubrí y denuncié», señala en las imágenes. Precisa: «He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden», amplió.

En un pormenorizado relato, contó: «Luego de once años de investigación, denuncia e impunidad, es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos contra mí, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso, contra el Estado. El complejo entramado de actividades delictivas que voy a detallar fue desarrollado y sostenido durante décadas con corrupción, violencia e impunidad. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Entre Ríos, por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de medios de comunicación, pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos judiciales y mediáticos, que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder: a la impunidad de todos sus delitos como por ejemplo estafar al Estado fraguando documentos públicos, evadiendo impuestos, accediendo a tierras fiscales a precios viles».

Proyecto Artigas

«Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores. El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento. Estamos presentados en todas las causas penales y civiles», dijo el dirigente social Juan Grabois sobre una denuncia de Luis Miguel Etcvhevehere por usurpación.

«No llegaron armados, son chicos de Jóvenes por el Clima y dos abogados que están con Dolores. El tipo no puede creer que su policía sobornada no puede hacer nada porque todo es legal», agregó Grabois. Señaló que estas personas llegaron a la estancia a eso de las 10 de la mañana y fueron recibidos por el casero. En ese marco, difundieron una foto de la hermana del exministro saludando a quien sería el casero de la estancia.

«Seguiremos avanzando en el inventario de la herencia para que la legítima heredera y sus nuevos socios hagan uso de su derecho a propiedad sobre los bienes que le corresponden que incluyen campos, hacienda, inmuebles y empresas», precisaron desde el entorno del dirigente social.

Denuncia

Por su parte, Luis Miguel Etchevehere denunció vía twitter que «campos de la familia fueron tomados por la fuerza. Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Óscar Sobko».

Desmentida y el destino del campo

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el movimiento que lidera Grabois, salieron a desmentir al exministro, aclarando que el ingreso al campo se hizo en conjunto con su legítima dueña, Dolores Etchevehere.

En tanto, Grabois adelantó que un 40% de la tierra que le corresponde a Dolores Etchevehere será destinada al «Proyecto Artigas», un modelo agroecológico de comunidad rural libre de glifosato y explotación que encaramos junto a movimientos sociales, rurales y ambientales, entre ellos, Jóvenes por el Clima.

«Estas tierras se encontraban indebidamente ocupadas por los hermanos varones de la familia que haciendo uso ilegal de la misma despojaron a su propia hermana. También usurparon 70 hectáreas de una escuela agrotécnica de la zona, cometieron sendos delitos de trata y explotación laboral, violencia de género, evasión fiscal, falsificación de firmas, contaminación ambiental y corrupción que están siendo presentados ante la justicia en base a la información proporcionada por Dolores», explicó Grabois que es el abogado de Dolores Etchevehere.

(elonce)