Agostina Holzheier debía jugar con la Selección Argentina Sub 17 el Campeonato Sudamericano de Uruguay, pero la cita se suspendió por el avance del coronavirus.

En su Crespo natal la futbolista de Unión y de la Selección Argentina Sub 17, Agostina Holzhehier pasa sus días en cuarentena con las ideas claras. La pequeña crack de 16 años sabe lo que quiere e irá tras ello sin dudarlo. “Tengo mis rutinas de entrenamiento tanto de mi club como de la Selección. Además tengo tareas de la escuela así que estoy a full y la verdad que le meto pilas a eso”, confesó a Diario Uno la futbolista que usa la número 10 en el conjunto nacional y que estaba a pasitos de jugar el Sudamericano de la categoría que debió suspenderse por el avance de la pandemia. “Con el tema del Sudamericano me da bastante bronca, pero la verdad que no hay nada que hacer y esto es así Seguiremos trabajando y preparándonos mental y físicamente para cuando nos toque afrontar el Sudamericano poder hacerlo de la mejor manera”.

Propósitos y realidad

Agostina quería romperla en Uruguay (país organizador del Sudamericano) este mes para comenzar así de la mejor manera el año deportivo. “Lo que me propuse a principios de año es hacer un buen Sudamericano junto al cuerpo técnico y con todas mis compañeras de Selección. Queremos clasificar al Mundial, que sería un sueño. Ahora nos toca esperar por este tema y seguir preparándonos. No podemos perder la costumbre de entrenar. Estamos trabajando en eso para no quedarnos tan atrás”, enfatizó la mediocampista ofensiva. “Tenía eso en mente, hacer un gran Sudamericano, pero no quiero dejar los estudios de lado. Los estudios están presentes, ya que quiero terminar la escuela. Termino el año que viene y quiero seguir con la escuela. Voy a ir por ambas cosas, deporte y estudio. Con las dos cosas se puede”, agregó.

Es joven y es normal que se aburra en algunos momentos más allá de sus obligaciones. “Hay veces que estoy demasiado aburrida, pero trato de organizarme por día. Tengo una rutina que cumplir, un horario para levantarme, uno para comer, uno para entrenar y otro para hacer los deberes de la escuela”, dijo.

Y cerró: “Tengo también un tiempo de ocio que es para mí. Ahí estoy en Instagram haciendo cosas y así el tiempo va pasando mucho más rápido y paso menos sin hacer nada. Igual todos nos aburrimos un poco”.