Aranguren tendrá su Registro de Dadores de Sangre. Aprobaron el proyecto por unanimidad en el Concejo Deliberante.

La sesión del Concejo Deliberante del 31 de agosto dejó importantes temas, entre los que fueron tratados y los que fueron aprobados.

Entre ellos, el proyecto de Ordenanza sobre un registro de dadores de sangre, cualquier grupo y factor, fue votado en forma unánime con 7 votos afirmativos. Es una necesidad que, así, encuentra una respuesta concreta.

Donar sangre es un gesto solidario y una responsabilidad irremplazable. No existe sangre artificial, ya que no puede ser reproducida en laboratorio alguno. Donar Sangre no es un gesto trascendente, implica ir más allá de la generosidad, la solidaridad y el compromiso. Es una responsabilidad social.

De todas formas, vale aclarar que ser donante de Sangre es un compromiso y una decisión personal, por el sí o por el no.

¿Cómo se hará?

Donar sangre es importante porque podemos salvar vidas, porque quienes disfrutan de buena salud pueden ofrecer algo de sí mismo para ayudar a quienes lo necesitan. Es una posibilidad de realizar un acto desinteresado y anónimo, siendo una decisión gratificante y un acto seguro.

En el caso de Aranguren, es importante aclarar que, en lo práctico, el proyecto plantea que será voluntaria la decisión de anotarse en el Registro, como así también la de dar sangre en el momento oportuno.

El Registro se realizará en el Área de Tránsito, ya que además allí puede invitarse a participar a los vecinos al momento de solicitar o renovar su carnet de conducir, o a todo aquel que desee participar. Será controlado y responsabilidad del personal a cargo de la dependencia o de la persona a quien se asigne la tarea.

El Área o Agente Municipal participará bajo la supervisión del secretario municipal en lo que refiere a la búsqueda, en días hábiles. Se hará extensiva una copia de este Registro para consultar en el Centro de Salud, comisaría y Cuartel de Bomberos.

El traslado y regreso del dador en la fecha de donación, será a cargo del entorno del paciente o receptor, o por parte del Municipio en caso de no contar con los recursos. Se establece además en la semana del 9 de noviembre el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, para realizar actividades de concientización y reflexión sobre su importancia.