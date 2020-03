- Publicidad -

Desde el Sanatorio La Entrerriana informaron que la paciente oriunda de Nogoyá «está estable y permanece internada en aislamiento». Los integrantes de la familia, están aislados, cumpliendo las condiciones y sin síntomas. La empresa emitió un comunicado



El pasado viernes 27, se conoció un caso confirmado de coronavirus en Nogoyá. Los rumores que comenzaron a circular por las redes sociales señalaban a una persona vinculada a una familia de Crespo.

Este medio hizo las averiguaciones correspondientes pudiendo contactarse con un familiar de la mujer. La familia de la señora Ana Folmer de Pereyra, de 87 años, autorizó a FM SOL a publicar el comunicado en nombre de la empresa Folmer a fin de despejar dudas y rumores en torno al accionar de la familia y desde lo empresarial.

El mismo detalla que la mujer «no tuvo contacto directo con el personal de la empresa y se encuentra internada en el Sanatorio La Entrerriana desde la semana pasada». Es madre de dos hijos, uno vive en Paraná y otro en Crespo.

En cuanto a lo laboral, «la empresa Folmer seguirá cumpliendo estrictamente el aislamiento iniciado el día 20.» Se suspende la guardia mínima por repuestos de maquinarias, única actividad que se seguía desarrollando y que está exceptuada por disposición del Decreto presidencial del Art. 6 Apartado 13 que contempla activiades vinculados con la producción, distribución y comercialización agropecuaria.»

El estado de salud

Desde la redacción de FM SOL solicitamos información a fin de conocer como evoluciona el estado de salud de la señora Folmer, a lo que un familiar nos informó que «salió de terapia intensiva, se encuentra estable y sin asistencia mecánica»

Por su parte el doctor Franco, del departamento de Infectología del «Sanatorio La Entrerriana» se refirió al estado de salud: «Está estable. Fue evaluada por médicos clínicos y neumonólogos y lleva un período de 24 hora sin fiebre. Es decir, está evolucionando en forma estable», resaltó.

La palabra de su familia

En una entrevista brindada a Radio La Voz, uno de los hijos decidió aclarar la situación y dar más detalles sobre el estado de salud de la afectada.

José Luis Pereyra, su hijo, explicó que «quiero agradecer al Sanatorio La Entrerriana, a los médicos, enfermeros, camilleros y otros profesionales. Mi mamá tiene 87 años, vive en Nogoyá. Se maneja de manera muy limitada, no sale a ningún lado. El miércoles me llamó y me dijo que tenía un poco de fiebre. Yo me moví de Paraná a Nogoyá. Llamamos al médico de cabecera, le hizo un control general de nariz, garganta y oído, no tenía nada. Automáticamente mandó a hacer análisis de orina, un urocultivo. El resultado estuvo para el viernes y determinó una infección urinaria«.

«Esa misma tarde ella empezó a toser y por recomendación nos dijeron que la traigamos a Paraná. Hace 10 años que nos atendemos en La Entrerriana, por eso la llevamos ahí. Mi hermano la trajo el viernes, entró directamente a la guardia. Tomaron los recaudos del caso. Ella tenía su informe de orina, tenía fiebre y es paciente de riesgo. El viernes a la noche en la guardia activaron todos los protocolos, le sacaron sangre e hicieron un estudio que determinó que tenía neumonía. Inmediatamente se activó el protocolo de caso sospechoso de coronavirus. La internaron«, relató.

Aseguró que «fuimos al piso 1°, quedó aislada. El sábado a la mañana vinieron los profesionales con la indumentaria necesaria para activar el protocolo, con mascarillas y ropa especial. Le hicieron el hisopado y se envió al Malbrán. Después no supimos nada hasta este jueves a la noche, cerca de las 22, que confirmaron que era coronavirus«.

Aclaró que «el mismo día que la internamos, el viernes, los médicos de guardia, cuando activaron el protocolo, preguntaron si algún pariente había viajado. Les dije que yo había viajado a Brasil. Estuve en Misiones y el día 26 salí de El Dorado, Puerto Iguazú y voy a Foz. El 2 de marzo a la mañana retorné a Paraná. Desde el 2 de marzo a la fecha ni yo ni nadie de mi familia, que se compone por cinco personas, tuvo ningún tipo de síntoma, como tampoco mi hermano. Eso de que mi mamá fue a Brasil, a España y demás es todo mentira«.

«Cuando entré a la habitación, en La Entrerriana, a mí me aislaron. Estuve aislado viernes y sábado. Activaron el protocolo, me enviaron a mi casa en un vehículo especial y acá estamos cumpliendo la cuarentena con mi familia. Seguimos sin tener síntomas. Mi hermano pidió autorización para ir a cuidarla porque ella no se puede mover«, dijo.

Indicó que «yo regresé el 2 de marzo y el protocolo de cuarentena por Brasil se activó el 16 de marzo. En ningún momento ocultamos información como dicen los audios que andan circulando. Recibí un sinfín de audios que denotan agresividad y desconocimiento. La dueña de La Entrerriana estaba azorada con lo que se decía. Es maldad.«. Según se supo, después del viaje a Brasil, que hicieron en auto, recién tuvieron contacto con la mujer el 15 de marzo, en Nogoyá, y, posteriormente, cuando a los días ella avisó que tenía fiebre.

Sobre la salud de la mujer, comentó que «hace un día que no tiene fiebre. Está estable, dentro del cuadro de gravedad porque es una persona mayor y tiene neumonía. Evoluciona gracias a Dios. Mi hermano tampoco tiene síntomas, está desde el sábado con ella asistiéndola. Nosotros, los cinco integrantes de mi familia, estamos aislados, cumpliendo las condiciones y sin síntomas. La empresa también cumple con las medidas».

«Están circulando nombres, datos, la empresa. Están haciendo daño. Yo quiero agradecer a la clínica, al Dr. Guillermo Beltramino que lo han defenestrado. Él la atendió a mi mamá en la guardia y a todos los pusieron en cuarentena. Lo más importante es que yo recién hablé con un camillero y me confirmó eso. Están todos bien, hasta ahora sin síntomas», señaló.

Dijo a La Voz que «estamos en manos de Dios, rezando para que mejore».

