El Comité de Emergencia de Valle María emitió un comunicado el miércoles 2 de septiembre, ante la aparición de nuevos casos positivos de covid-19 en la localidad.

“Queremos solicitarles encarecidamente extremar todas las medidas de seguridad sanitaria ampliamente conocidas por todos. Nos sumamos a las recomendaciones de Nación y Provincia, pidiendo no salir de los domicilios, salvo por necesidad y urgencia; evitar la circulación por lugares públicos; cumplir con el distanciamiento social preventivo y obligatorio, usar barbijo o tapabocas, ya que es obligatorio; lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, utilizar alcohol en gel o solución de alcohol al 70% en agua, no compartir el mate y desinfectar los productos adquiridos en los comercios”, indicaron.

“Cuidemos a nuestro personal de salud, recordando que son ellos los más expuestos, y sin ellos no es posible una adecuada atención de las personas enfermas. Cuidándonos cada uno y siendo responsables, hacemos un valioso aporte para que no colapse el sistema de salud. Si no queremos contraer esta enfermedad, que sabemos es sumamente contagiosa, hagamos caso de las recomendaciones que nos hacen los expertos en salud”, recomendaron.

Se recuerda que ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos o pérdida del olfato), hay que llamar al Centro de Salud para ser evaluado, teléfono 4999710. También pueden comunicarse con el Hospital San José de Diamante al 4981300 o a través de la línea directa 107.