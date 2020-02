- Publicidad -

El conjunto dirigido por Marco Percara no pudo en su visita a Gualeguay y sufrió otra derrota que complica su clasificación a los play off.

Por la decimoquinta fecha de la Liga Provincial, este viernes 31, el cervecero perdió ante Bancario de Gualeguay por 85-75 y agravió su mal momento en el torneo. Debido a este resultado, Unión se encuentra último en la tabla de posiciones y tendrá que salir airoso de los tres cotejos que le quedan, y esperar resultados, para poder clasificarse a la siguiente instancia.

Con respecto a los próximos encuentros, el verde recibirá a Zaninetti el próximo viernes 7 de Febrero a partir de las 21.30. Por otro lado, cerrará la primera fase con los enfrentamientos ante Ciclistas y Sportivo San Salvador.

Parciales: 16-13, 39-30 y 60-45

Resultados fecha 15

Zaninetti 84 vs Luciano 69

Ciclista 82 vs Sportivo 73

Bancario 85 vs Unión 70

Racing 94 vs Ferro 77

Posiciones

Luis Luciano 25 (11 – 3)

Racing 24 (10 – 4)

Ciclista 21 (8 – 5)

ADEV 20 (7 – 6)

Sportivo SS 20 (6 – 8)

Bancario 20 (7 – 6)

Zaninetti 18 (5 – 8)

Ferro SS 17 (4 – 9)

Unión 15 (2 – 11)

(Foto: Cauc Basquet)